Koll snudde til seier mot Randaberg – tok sin tredje strake NM-tittel

Det så imidlertid en stund ut til at ting skulle ende annerledes.

Randaberg knep til seg 25-22 i det første settet, og anført av en strålende Wilde Jakobsen dominerte de svartkledde lenge i det andre settet.

– Hun har ikke vært lett å ha med å gjøre i dag. Kampens store spiller til nå, skrøt TV 2s kommentatorer.

På stillingen 18-12 til Randaberg i det andre settet endret imidlertid kampen karakter. Koll snudde til 22-25 og utlignet i sett. Tendensen fortsatte ut i det tredje settet, og de blåkledde økte til 2-1 med 25-16.

– Det flyter nå. Det begynner å spøke nå, og det skal nesten et mirakel til for at Koll skal kaste bort dette settet. Det har vært en maktdemonstrasjon i dette settet, sa kommentatorene mot slutten av kampens tredje sett.

I det fjerde settet fortsatte Koll å storspille, og til tross for press fra et hardtkjempende Randaberg-lag sikret blåtrøyene gull med 25-21 og 3-1 i sett.

Koll gikk inn til lørdagens finale som regjerende dobbeltmester i NM. Fra 2000 til 2010 tok Oslo-laget elleve strake NM-titler. Randaberg vant sist i 2019/20-sesongen, fire år etter deres forrige triumf.

Randaberg har vært et stabilt topplag i eliteserien i volleyball de siste par sesongene, og etter 2.- og 3.-plass i 2020/21- og 2021/22-sesongen tok rogalendingene seriegull sist sesong.

Randaberg tok seg forbi KFUM Volda og Viking i henholdsvis kvart- og semifinale, mens finalemotstander Koll møtte Lierne og Øksil i de to siste utslagskampene.

