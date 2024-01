Besseberg hevder Russlands dopingskandale kunne vært unngått: – Bebreider meg selv

Det kom fram mot slutten av Bessebergs frie forklaring i korrupsjonssaken mot ham i Buskerud tingrett i Hokksund.

Russlands statlige dopingregime før og under 2014-lekene i Sotsji ble først avdekket for fullt i 2016. En rekke skiskyttere var på listen med over 1000 mistenkte russere.

– Vi hadde en sterk mistanke mot laboratoriet i Moskva og besluttet å ikke bruke dette etter 2010. Som styremedlem i Wada informerte jeg administrasjonen om dette, sa Besseberg fra vitneboksen.

– Om dette hadde blitt fulgt opp, ville jukset kunne ha blitt avslørt på et tidligere tidspunkt. I ettertid bebreider jeg meg selv for at jeg ikke kjørte en hardere linje overfor Wada. Da kunne dopingskandalen ha vært unngått, la han til.

I OL ligger testing av dopingprøver utenfor hvert enkelt særforbunds ansvarsområde. Det ligger hos Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over 25 år. I tillegg satt han i Wada-styret siden oppstarten i 1999 fram til han trakk seg fra alle verv i 2018. Det gjorde han etter å ha blitt etterforsket og anklaget for korrupsjon.

Den gang ble han også beskyldt for å ha latt seg kjøpe for å skjule russisk doping, men dette falt ut da Økokrim i fjor tok ut tiltale mot ham.