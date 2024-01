Besseberg grillet om luksusklokke: – Synes ikke den var ufortjent

Særlig den siste timen ble Besseberg presset hardt om en luksusklokke han fikk i forbindelse med sin 65-årsdag i 2011. Den fikk han av russeren Sergej Kusjtsjenko.

Økokrim verdsetter klokka til 195.000 kroner. Gaven er blant de utilbørlige fordelene de mener Besseberg mottok som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han svarte slik da han i kryssforhøret fikk spørsmål om han tenkte over det etiske ved å motta klokka:

– Nei, jeg gjorde ikke det da. Jeg var fornøyd med meg selv, det sier jeg rett ut. Jeg synes ikke det var ufortjent at jeg fikk den. Jeg tror alle liker å bli verdsatt for det man gjør. Det er menneskelig.

Manglet etisk regelverk

Bessebergs rettssak pågår i Buskerud tingrett i Hokksund. Utspørringen mot ham strekker seg til langt ut i neste uke. Han er tiltalt for grov korrupsjon fra de siste årene som IBU-sjef.

77-åringen hevder at han først senere skjønte at klokka han fikk fra IBUs visepresident var av gull og hadde høy verdi. Besseberg skal i ettertid ha tatt opp dette med Kusjtsjenko.

– Jeg synes det var helt vanvittig hvis han hadde gitt meg en så dyr gave. En sånn gave kan jeg jo ikke motta, sa jeg.

Besseberg sier han ble forsikret om at det var en personlig gave. Derfor beholdt han klokka likevel.

Tidligere på dagen erkjente Besseberg at IBU i altfor lang tid var svak i etikkarbeidet. Først i 2012 ble det utarbeidet et etisk regelverk, og da hadde han sittet i 20 år på toppen.

– Vi hadde en veldig stor svakhet med tanke på etiske retningslinjer, og vi burde kanskje ansatt en med juridisk kompetanse som kunne ha veiledet styret. Kanskje skulle jeg som president ha gjort mer, svarte Besseberg på spørsmål fra aktor Marianne Djupesland.

Tok ikke grep

Videre ble Besseberg presset på hva han tenker legger i ordene «personlige interesser» og innholdet i de etiske reglene som kom på plass.

– Jeg har ingen juridisk bakgrunn, sa han og la til at han som resten av styret stilte seg bak regelverket.

Besseberg tok også selvkritikk på at han ikke «tok nok et oppgjør» med Aleksander Tikhonov. Russeren var i flere år IBU-visepresident, og han skal ha prøvd å smøre daværende generalsekretær Nicole Resch i et forsøk på å skjule russisk doping.

Dette sørget ikke Besseberg for at ble behandlet internt.

– I ettertid vil jeg beklage. Dette var en type sak jeg burde ha brakt inn til styret, og den skulle vært sendt inn til lovkomiteen.

Brev om Besseberg

Før lunsj ble det lagt fram et brev sendt fra et tidligere slovensk IBU-styremedlem og motkandidat av Besseberg til presidentvervet. I skrivet fra 2005 blir nordmannen omtalt som «gjennomkorrupt» og gis liten ære.

Mottakeren var en landmann som satt i styret til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han ble spurt om råd for hvordan han skulle forholde seg til neste IBU-kongress året etter.

– Jeg er fullstendig klar over brevet. Det eneste jeg gjorde med dette, var at jeg tok det med til generalsekretæren og sa at jeg stilte meg helt uforstående til innholdet, forklarte Besseberg.

Økokrim kom over en fakskopi av brevet i ransakingen av Bessebergs gård i Vestfossen i 2018.

Hardt ut mot aktor

Påtalemyndigheten mener de kan bevise at Besseberg bevisst tok imot utilbørlige fordeler og var russervennlig som IBU-sjef. I Norge er det ikke krav om å ha gitt gjenytelser for å bli dømt for korrupsjon.

Besseberg nekter straffskyld på alle tiltalepunkter. I sin forklaring gikk han til angrep aktor Djupesland, som på rettssakens første dag gjorde et poeng av at politiet hadde gitt Besseberg-etterforskningen kallenavnet «Janus».

Det er en romersk gud med to ansikter, og Djupesland mente at det var et egnet stikkord for saken.

– Det er en karakteristikk av meg som jeg finner svært sårende og også uakseptabel, sa Besseberg.

Rettssaken kan komme til å vare fram til 16. februar. Hele 25 personer er kalt inn som vitner.