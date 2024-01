Abelvik Rød «taus» om klubbframtiden

– Jeg kan ikke kommentere noe på det nåværende tidspunkt. Det er ikke klart, sa Abelvik Rød til NTB i Berlin onsdag.

Flere nettsteder har meldt at hans neste arbeidsgiver blir Pick Szeged i Ungarn, og at klubbskiftet finner sted etter den pågående sesongen.

Abelvik Rød kom til Kolstad sist sommer, men trønderklubben har utfordringer økonomisk. Det førte til kraftig nedjusterte lønninger like før sesongstart. Kolstad åpnet også for at spillere kunne forlate klubben.

Abelvik Rød spilte flere sesonger i Flensburg før han valgte å bite på Kolstad-kroken.

Norge åpner EM-sluttspillet mot Polen i dag. Avkastet går 20.30.

Abelvik Rød startet karrieren i Bækkelaget og står med 86 landskamper og 193 mål.

