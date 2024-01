Ruud og Rune møtes i «Ultimate Tennis Showdown» på Fornebu

Det opplyser arrangøren i en pressemelding.

– Det nærmer seg veldig nå, og jeg gleder meg enormt til å møte noen av mine aller tøffeste rivaler på hjemmebane i Norge. Jeg håper å se flest mulig på Telenor Arena, sier Ruud.

Tennisturneringen «Ultimate Tennis Showdown» skal spilles i Telenor Arena i februar. Til forskjell fra turneringene på ATP-touren spilles UTS med helt andre regler.

– Jeg har faktisk flere ganger blitt spurt om hvordan man kunne endret spillet i tennis, og da har jeg svart at det måtte gjort det mer spennende å bare dele ut en serve, i stedet for to, sa Ruud i november.

– I dette konseptet (UTS) er det kun en serve og det synes jeg at gjør det mer spennende. Formatet er raskere kamper, og jeg synes det er befriende med dette som avbrekk fra de tradisjonelle ATP og Grand Slams, så det er absolutt gøy å teste tennis med nye spilleregler, fortsatte han.

I tillegg til de to skandinavene skal også stjerner som Dominic Thiem, Gaël Monfils, Aleksandr Bublik, Alex de Minaur og Andrej Rublev delta.

