I dag inntar Besseberg vitneboksen – bryter tausheten etter nesten seks år

Det vil være første gang siden våren 2018 at 77-åringen uttaler seg offentlig. Han har heller ikke gitt politiet flere forklaringer de siste årene.

Av den grunn er det knyttet stor spenning til hva Besseberg sier fra vitneboksen i Hokksund. Hans forsvarer Christian B. Hjort har avslørt at den frie forklaringen er blitt svært godt forberedt i lang tid.

Det er varslet at Besseberg kommer til å gå grundig til verks. Siden han skal legge fram mange detaljer, kommer han til å forholde seg til et skriftlig manus, sa Hjort i en orientering for retten tirsdag.

Utspørring

Fra torsdag av kan Besseberg vente seg tøffe spørsmål fra aktoratet. Det er satt av hele seks dager til kryssforhør (utspørring) av ham. 25 andre personer skal også svare på spørsmål i vitneboksen senere i rettssaken.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon som knyttes til forhold fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Beskyldningene gjelder årene 2009 til 2018. De omhandler bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil. Mye av det er koblet til Russland.

Bil, klokker og jaktturer

Den tidligere IBU-presidenten erkjenner ikke straffskyld, men bestrider ikke de tre klokkene, jaktturene eller leasingbilen.

– Anklager om seksuelle tjenester avviser han i sin helhet, sa Hjort i sitt innledningsforedrag.

Ifølge aktoratet hadde klokkene en samlet verdi på 343.000 kroner, mens turene og jakttrofeene i Østerrike og Tsjekkia var verdt nesten en halv million kroner.

Bilavtalen for bruk av en BMW X5 over flere år er prissatt til 850.000 kroner.

Etterforskningen av Besseberg startet i Østerrike for over seks år siden. Nå har han et langt løp foran seg på tiltalebenken. Saken kan komme til å vare fram til 16. februar.