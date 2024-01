Besseberg forklarer seg i retten – nekter for samvær med påstått prostituert

Mesteparten av onsdagen i Buskerud tingrett i Hokksund er satt av til Bessebergs frie forklaring. Det er første gang siden våren 2018 at han gir sin side av saken i offentligheten.

Før lunsj startet Besseberg med å gå gjennom sin bakgrunn og sitt arbeid med skiskyting, mens han etter pausen gikk i gang med å forklare seg rundt tiltalepunktene mot ham.

Sentralt i tiltalen er påstander om at Besseberg har mottatt ulike former for gaver under tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), særlig fra russisk hold. Påtalemyndigheten mener Besseberg blant annet ble bestukket med tre luksusklokker.

– Jeg har ingen interesse for klokker eller kjennskap til merker eller verdi, sa Besseberg, som påpekte at klokker har vært mye brukt som gaver i idretten, men samtidig erkjente at han burde ha sjekket verdien på noe av det han fikk.

Damebesøk

Videre forklarte Besseberg seg om et påstått besøk av en prostituert i forbindelse med et showrenn i Russland våren 2013. Han bekreftet å ha fått besøk av en kvinne på sitt hotellrom.

– Jeg var trøtt og hadde også drukket til middagen, og jeg hadde sovnet da det banket på døren. Utenfor sto det en yngre og normalt kledd kvinne som jeg slapp inn på rommet. Jeg gjorde det fordi jeg trodde hun var fra arrangøren og skulle redegjøre for tidsplanen, sa Besseberg.

Han forklarte at det er vanlig å ha såkalte attacheer som snakker det lokale språket og kjenner til protokollen i det enkelte land.

– Så snart kvinnen kom inn på rommet, gikk jeg tilbake i sengen og dekket meg til med dyna. Da jeg spurte hvilke beskjeder hun hadde til meg, svarte hun noe på russisk. Jeg tror også jeg prøvde å snakke til henne på tysk, men fikk ikke noe svar. Jeg forklarte på engelsk og med fakter at jeg måtte sove, og det siste jeg husker før jeg sovnet var at hun ristet på hodet og gikk, sa Besseberg.

Ved frokost neste dag ble det snakket om at de russiske arrangørene hadde sendt kvinner til flere rom. Besseberg understreket:

– Jeg mottok ingen seksuelle tjenester fra denne kvinnen som knapt nok var inne på rommet mitt i to-tre minutter.

Ble anklaget for å være russervennlig

Bessebergs forsvarer, Christian B. Hjort, hadde tidligere på dagen i sitt åpningsinnlegg forsøkt å distansere Besseberg fra Russland og deres interesser.

Selv sa Besseberg at enkelte representanter i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) mente at han var for «russervennlig». Han kalte forholdet mellom Russland og vesten for hans største hodepine i presidentperioden.

– Jeg lot meg ikke påvirke i noen retning ved å gjøre mitt ytterste i likestilling og konflikter gjennom å behandle alle nasjoner likt og rettferdig, sa Besseberg blant annet.

– Jeg har ikke utnyttet min posisjon til private formål eller fortjeneste, heller motsatt. Jeg sluttet også som generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, slik at det ikke kunne stilles spørsmål ved min habilitet som president i IBU, fortsatte han.

Besseberg sa videre at hans kones gode lønn, samt inntekter fra gårdsbruket på Vestfossen, førte til at han kunne gi avkall på stillingen i Norges Skiskytterforbund.

Da han startet på forklaringen om tiltalepunktene, sa 77-åringen at han skal vise at tiltalen ikke er riktig.

Risikerer flere års fengselsstraff

Besseberg gikk også smått inn på tiltalen da han snakket om medierettigheter i IBU. Selskapet Infront er hyppig nevnt i tiltalen som et av selskapene som skal ha gitt Besseberg goder. Blant annet er Volker Schmidt et sentralt navn.

– Jeg har ikke deltatt i forhandlinger om IBUs markedsrettigheter siden 2005 grunnet mitt vennskap med Volker Schmidt, sa Besseberg i sin forklaring.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon som knyttes til forhold fra tiden som president i IBU (1993-2018). Strafferammen er på ti års fengsel.

Fra torsdag kan Besseberg vente seg tøffe spørsmål fra aktoratet. Det er satt av hele seks dager til kryssforhør (utspørring) av ham. Senere skal også 25 personer svare på spørsmål i vitneboksen.