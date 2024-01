Slik blir rettssaken mot Besseberg – 25 vitner og seks dagers utspørring

Det blir første gang på mange år at han offentlig snakker om saken. Besseberg stiller i dag opp i Buskerud tingrett i Hokksund og må belage seg på en lang runde.

Saken kan ta seg opp i 24 rettsdager og vare fram til 16. februar.

– Vi ser fram til å komme i gang. Besseberg er klar til å imøtegå anklagene mot ham i retten, sier 77-åringens forsvarer Mikkel Toft Gimse til NTB.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim mener å ha funnet straffbare forhold datert til årene 2009 til 2018, og de går ut på bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Mye av det er koblet til Russland.

Selv har Besseberg hele tiden nektet for å ha gjort noe ulovlig.

Inntil ti års fengsel

Norge har blant de strengeste korrupsjonslovene i verden, og for den grove typen er det en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Aktoratet trenger ikke bevise at det ble gitt gjenytelser for å få Besseberg dømt. Ifølge norsk lov holder det å bevise at han tok imot utilbørlige fordeler som IBU-sjef.

Sagt med andre ord: Ville Besseberg fått de samme fordelene om han ikke hadde hatt en sentral maktposisjon? Og forsto han selv at han fikk fordelene fordi han var president?

Besseberg får tidlig gi sin frie forklaring i tingretten. Hele onsdagen er satt av til den, og deretter går det med seks dager til aktoratets krysseksaminering (utspørring).

Dopingvarsler vitner

Først i den tredje rettsuken kalles det inn vitner i saken. I alt 25 personer kommer for å svare på spørsmål, og et klart flertall av dem er på påtalemyndighetens vitneliste.

Blant disse er en rekke tidligere og nåværende ledere i norsk og internasjonal skiskyting.

Tirsdag 6. februar vitner den kjente dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov via video fra en hemmelig adresse i USA. Han var sentral i opprullingen av Russlands dopingjuks fra tiden før og under Sotsji-OL i 2014.

Prosedyrene er lagt til 13. og 14. februar. Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner biter seg merke i rettssakens uvanlig lange varighet og antall vitner.

– Det er voldsomt med tid som er satt av til saken, og det tyder på at det blir en omfattende bevisførsel. Vitneomfanget er av absolutt øvre klasse, sier han til NTB.

Besseberg kommer til å benytte seg av retten til ikke å bli fotografert eller filmet mens rettssaken pågår.

---

FAKTA

Dette er de viktigste punktene i Økokrims tiltalebeslutning mot Anders Besseberg:

* Økokrim mener han i 2011, 2013 og 2014 mottok tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner. Økokrim mener klokkene ble gitt av en «myndighetsperson innen russisk skiskyting».

* En av klokkene skal han ha mottatt under verdenscupavslutningen i Holmenkollen i 2014.

* Økokrim mener Besseberg ved flere anledninger har mottatt gaver i form av jakt- og fisketurer, organisert av «russiske myndighetspersoner» samt selskapene APF og Infront. Han skal også ha mottatt jakttrofeer og blitt fraktet til en av turene i helikopter.

* Besseberg skal ifølge Økokrim i 2013 og perioden 2015 til 2018 ha akseptert tilbud om prostituerte organisert av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting.

* Økokrim mener Besseberg i perioden 2011-2018 disponerte en BMW X5 som rettighetsselskapet Infront dekket kostnadene for. Verdien av dette forholdet oppgis til 850.000 kroner.

* Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov. I Økokrims tiltale blir det begrunnet med følgende forhold: verdien, manglende åpenhet om mottatte goder, tillitsbrudd, handlinger i strid med IBUs retningslinjer, påvirkningskraft på avgjørelser av betydning for russisk skiskyting.

* Strafferammen for grov korrupsjon er inntil ti års fengsel.

* Besseberg nekter straffskyld.

---