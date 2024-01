Ruud og andre stjerner klaget på sene kveldskamper – nå tar ATP og WTA grep

Kamper der spillere ennå ikke har kommet seg på banen innen klokken 22.30 må også flyttes til en annen bane innen en halvtime.

Unntak vil kun gjøres ved spesielle værforhold og med tillatelse fra herre- og dametourene.

Organisasjonene meddeler endringene i en pressemelding og skriver at de kommer som følge av innspill fra spillerne.

På grunn av kritikk av sene kveldskamper, starter også Australian Open for første gang på søndag denne helgen. Grad Slam-turneringen har alltid startet på mandag. Endringen gjøres for å spre kampene utover flere dager.

Tyske Alexander Zverev er en av de som gikk hardest ut mot de sene kampene i Roland Garros.

– Hvis vi spiller fem sett, kan det fortsette til to om morgenen. Det er ikke så sunt for spilleren som vinner kampen, og så måtte spille igjen dagen etter, sa han i fjor

Casper Ruud sendte også et stikk mot ATP-touren etter at Jannik Sinner måtte spille to kamper med svært kort mellomrom. Italieneren maktet det ikke og måtte til slutt trekke seg fra Paris-Masters.

Sinner avsluttet sin onsdagskamp i Paris (vant 2-1 i sett) mot Mackenzie McDonald 02.37 natt til torsdag. Italieneren ble likevel satt opp til å spille på nytt i første pulje torsdag.

– 14,5 timer til å hente seg inn. For en vits. Bravo, ATP-touren. Det er måten å hjelpe en av verdens beste spillere i hente seg inn, slik at han kan være så klar som mulig, skrev Ruud på X.

