Ruud gjør siste finpuss før årets første Grand Slam-turnering: – Formen virker bra

Foruten et imponerende Roland-Garros, der Ruud for andre år på rad tok seg til finale, maktet ikke nordmannen i fjor helt å følge opp et strålende 2022. Tross seier i ATP250-turneringen i Estoril (Portugal), var ikke Ruud blant de åtte som kvalifiserte seg for det prestisjetunge sluttspillet i Torino, der Snarøya-spilleren nådde finale i 2022.

Om under en uke er det duket for Australian Open, en turnering Ruud stort sett har slitt i. I 2021 nådde han fjerde runde, noe som er hans beste resultat i turneringen.

Ruud ser likevel fram mot det som venter i Melbourne.

– Casper gleder seg til Australian Open. Vi er i Melbourne og trener denne uken. Former virker bra, skriver far og trener Christian til NTB.

25 år gamle Ruud innledet året med tre seirer individuelt i United Cup, der alle tre kampene ble vunnet solid i strake sett.

– Han spilte tre veldig gode kamper, legger Christian til.

Australian Open starter 14. januar. Trekningen skjer førstkommende torsdag.

[ Ruud merket presset – vil vise fram «ny» utgave av seg selv i 2024 ]