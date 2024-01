Norge før håndball-EM: Ti muligheter, ingen gull og skeptisk dansk «håndballprofessor»

Spillselskapene rangerer Norge som sjuendelag bak Danmark, Sverige, Frankrike, Spania, Tyskland og Island. Det er noen hakk lavere enn de foregående årene.

Siden EM-bronsen i 2020 har tendensen vært klar: Norges prestasjoner holder ikke til medalje. Det tror ikke en av Europas mest anerkjente håndballeksperter det blir i EM heller.

– Det er et meget godt potensial i det norske laget. Men i den norske selvforståelsen er det en ambisjon om å komme til en semifinale. Det har jeg vanskelig for å se. Problemet for Norge er at de da skal slå ut enten Danmark eller Sverige. Danskene er for sterke, og jeg tror også Sverige er det, sier Bent Nyegaard til NTB.

Må ha keeperløft

Den tidligere toppspilleren og treneren har vært dansk TV 2-ekspert siden 2007 og har stålkontroll på både herre- og damehåndball.

– Hva mangler det norske laget for å være en toppkandidat i EM?

– Jeg savner å se gode nok målvaktprestasjoner selv om Torbjørn Bergerud har spilt fint i Champions League innimellom i høst. Det samme med Kristian Sæverås i Leipzig. Når jeg summerer, er det ikke høyt nok nivå.

– Dette er en avgjørende faktor og der Danmark på en helt ekstraordinær måte framhever seg. De har helt, helt «ville» målmenn. Sverige har også potensialet fordi vi alle vet hva Andreas Palicka kan gjøre, sier Nygaard før han nevner den «enorme bredden» i spillertroppene til Danmark og Sverige som et minus for Norge.

Nesten

Nyegaard peker også på at det er hemmende at Norge går inn i mesterskapet med lite spilletid for Gøran S. Johannessen og Magnus Abelvik Rød. Begge har vært skadd i inngangen og er skadeutsatte.

Nyegaard spår Danmark, Sverige, Frankrike og Spania til semifinale og holder Norge og Kroatia nærmest.

Det er en stund siden det bikket Norges vei i helt avgjørende kamper. I tre av de siste fire mesterskapene ble de norske gutta slått ut i kvartfinalen.

I 2022-EM kastet Norge bort en ledelse på seks mål på vei mot 23-24-tap for Sverige i hovedrunden. Dermed forsvant plassen i semifinalen for de norske gutta.

I VM i fjor endte det med mareritt mot Spania da Kristian Bjørnsen ble avblåst da Norge bare skulle sikre seieren. Spanjolene utlignet i siste sekund og gikk til semifinale etter fire ekstraomganger og et vanvittig drama.

Drøm

Sander Sagosen har vært med på hele reisen fra 2016-EM der Norge slo seg inn i verdenseliten med fjerdeplass. To VM-finaler endte med norsk tap mot Frankrike (2017) og Danmark (2019). Begge gangene møtte Norge vertsnasjonen.

– Det har vært en periode der vi har tatt steg og litt et fram og et tilbake. Det har gått litt opp og ned på mange måter. Det har vært en interessant periode, men dessverre har vi aldri stått øverst som vi alle drømmer om, sier Sagosen til NTB.

– Danmark er soleklare favoritter, spør du meg, og bør vinne EM. Noe annet vil være en fiasko for dem. Med maks klaff kan vi slå alle, men vi må prestere på topp i et helt mesterskap, sier han.

Trangt nåløye

Norge fikk en hard trekning. Den slår inn om laget innfrir som klar puljefavoritt og avanserer til hovedrunden etter kamper mot Polen, Slovenia og Færøyene.

I hovedrunden ligger det an til møter med blant andre den gigantiske gullfavoritten Danmark og sterke Sverige. De to beste fra hovedrundegruppen i Hamburg får plass i semifinalene.

– Konkurransen i herrehåndball er knallhard. Så det at vi har klart tre medaljer, synes jeg er helt vanvittig. Så ønsker vi oss selvfølgelig gullet, sier Gøran S. Johannessen til NTB.

– Danmark er klar favoritt, men vi vil naturligvis være nummer én. For å få til det kreves det en vanvittig prestasjon av laget. Vi sikter mot en semifinale i første omgang, legger han til.

