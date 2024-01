Besseberg nektet straffskyld på alle punkter

Det gjorde han med en bestemt stemme. Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon og knyttes til forhold fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Beskyldningene gjelder årene 2009 til 2018, og de går ut på bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Mye av det er koblet til Russland.

Etterforskningen av Besseberg startet i Østerrike for over seks år siden. Nå har han et langt løp foran seg på tiltalebenken. Saken kan komme til å vare i 24 rettsdager fram til 16. februar.

I sitt innledningsforedrag åpnet statsadvokat Marianne Djupesland med å rose Bessebergs innsats for å gjøre skiskyting til en populær TV-idrett, men raskt ble tonen mer alvorlig.

– Hvorfor var russerne interessert i å smøre Besseberg? Hvorfor var Infront (kjøper av TV-rettigheter) interessert i å betale bestikkelser? Vi skal søke å bevise dette, sa Djupesland.

Hadde ikke norsk bankkort

Hun var tydelig på at saken ikke gjelder mottak av kontanter. Det ble funnet rundt 370.000 kroner (en mindre del i utenlandsk valuta) hjemme hos Besseberg da gården hans ble ransaket våren 2018.

– Det har vært etterforsket om de kan stamme fra russisk hold, men det er ikke tatt ut tiltale etter dette, sa Djupesland.

Hun la til at Bessebergs forhold til penger likevel kan bli et tema.

– Han hadde ikke bankkort for sin norske konto, opplyste statsadvokaten.

Norge har blant de strengeste korrupsjonslovene i verden, og for den grove typen er det en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Aktoratet trenger ikke bevise at det ble gitt gjenytelser for å få Besseberg dømt. Ifølge norsk lov holder det å bevise at han tok imot utilbørlige fordeler som IBU-sjef.

– Nordmenn kan straffes for korrupsjon uansett hvor i verden det skjer. I dette tilfellet har store deler av forbrytelsen skjedd fra Norge, sa Djupesland.

Ikke uttalt seg offentlig

Hun gjorde et poeng av Besseberg bodde på Vestfossen gjennom hele sin tid som skiskytterpresident.

– Det var der han brukte leasingbilen og mottok fordelen månedlig over mange år. Han bestilte reiser til jaktturer fra sin bopel, og prostituerte ble avtalt på telefon fra Norge, hevdet Djupesland.

Hvis det blir tid, kan Besseberg starte på sin frie forklaring allerede i ettermiddag. Hele onsdagen er uansett satt av til denne.

77-åringen har ikke uttalt seg offentlig siden våren 2018.

Deretter blir det seks dager med krysseksaminering (utspørring) av Besseberg. Senere skal hele 25 personer svare på spørsmål i vitneboksen.

I tingretten stiller Besseberg med forsvarerne Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse.

Besseberg var IBU-president i over 25 år.