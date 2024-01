Den tyske fotballegenden Franz Beckenbauer er død

Beckenbauer har vært syk i lengre tid. Han ble 78 år gammel.

Beckenbauer ble verdensmester både som spiller i 1974 og trener i 1990. Den bragden har bare han, Mário Zagallo (Brasil) og Frankrikes Didier Deschamps klart.

Under Beckenbauers ledelse tapte også Vest-Tyskland VM-finalen mot Argentina i 1986.

Som spiller var tyskeren svært elegant, og han nådde sin topp som midtstopper etter å ha startet karrieren på midtbanen. Beckenbauer er pekt på som den spilleren som først rendyrket rollen som libero.

Han hadde også åpenbare lederegenskaper allerede fra ung alder. Som følge av det fikk han ganske tidlig kallenavnet «Der Kaiser».

Beckenbauer spilte i tre VM-sluttspill og to EM-turneringer i løpet av en landslagskarriere som strakk seg over 103 kamper. Han ble i 2002 tatt ut på Fifas «drømmelag» for alle VM-turneringene som da var gjennomført.

På klubbnivå fikk han 427 kamper for Bayern München, før han spilte videre i New York Cosmos (to perioder) og Hamburger SV. I HSV var han meget sentral da klubben sikret seg et tysk ligagull. Beckenbauers siste kamp kom i 1983 for Cosmos.

Beckenbauer ble født i et krigsherjet München bare noen dager etter kapitulasjonen 2. september 1945. Den satte strek for 2. verdenskrig.

Han hadde sviktende helse i flere år før han døde. Han var blant annet gjennom tre hjerteoperasjoner.