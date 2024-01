Det forteller han i en melding i sosiale medier.

– På en undersøkelse i Melbourne fikk jeg påvist en liten muskelavrivning, men den er ikke på samme sted der jeg har hatt skade før. Det er godt nytt, skriver Nadal.

Avbudet kan bety at han har spilt den australske Grand Slam-turneringen for siste gang. Nadal har varslet at 2024 blir hans siste år som tennisproff.

Australian Open starter 14. januar.