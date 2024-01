Hovland falt tolv plasser i tredje runde på Hawaii

Hovland ble lørdag kåret til årets forbilde på Idrettsgallaen i Trondheim. Nærmest samtidig slo han ut på tredje runde av PGA-åpningen på Hawaii, der golfspilleren kjemper om det helt store.

Etter fredagens andre runde lå han på delt femteplass, to slag unna ledende Scottie Scheffler fra USA. Etter én eagle og to birdier på de første ni hullene lørdag lå nordmannen til sammen 18 slag under par og delte førsteplassen med amerikanske Akshay Bhatia.

På de neste ni hullene gikk det på langt nær like bra. Hull nummer 14 kostet Hovland dyrt – sju slag på et par fire-hull bidro til å sende ham nedover på resultatlisten. Til slutt endte han dagen på delt 17.-plass, til sammen 15 slag under par og seks slag bak en ny amerikaner i teten, Chris Kirk.

Dermed blir det betydelig vanskeligere for Hovland å komme seg inn i en svært eksklusiv klubb denne helgen. Med seier kan han bli den fjerde spilleren siden 2008 til å vinne tre turneringer på rad på PGA-touren. Hovland vant de to siste turneringene sist sesong.

De siste 15 årene har bare tre spillere vunnet tre PGA-turneringer på rad. Tiger Woods (2008), Rory McIlroy (2014) og Dustin Johnson (2017).

Vinneren av Tournament of Champions stikker av med en premiesum på 37,3 millioner kroner. Samlet ligger 207,8 mill. i potten denne uka.

Åpningsturneringen spilles i Kapalua på øya Maui. Litt lenger sør ligger byen Lahaina, som i fjor ble rammet av en omfattende skogbrann. Over 2200 bygninger ble ødelagt og flere titall mennesker døde.