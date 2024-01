Viktor Hovland ble årets forbilde på Idrettsgallaen

Hovland la nylig bak seg en strålende sesong på PGA-touren. Han endte med to turneringsseirer og vant i tillegg det pengestinne PGA-sluttspillet.

– Det er en stor ære, sa Hovland om prisen.

I juryens begrunnelse sto det blant annet følgende:

«Det er en som har bidratt til at vi gir det lille ekstra og møter verden med et smil om munnen. Årets forbilde har vist at drømmer kan bli virkelighet gjennom tålmodighet og hardt arbeid. Vinneren har levert ekstraordinære prestasjoner, og er samtidig jordnær på en beundringsverdig måte».

For kort tid tilbake ble Hovland kåret til årets idrettsnavn for 2023 av sportsjournalistene i Norge. Han ble dermed den første golfspilleren til å vinne prisen.