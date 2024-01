Ragne Wiklund fikk prisen som årets kvinnelige utøver på Idrettsgallaen

23-åringen hentet med seg gull på 3000 meter og sølv på både 1500- og 5000-meteren under VM enkeltdistanser i Heerenveen i 2023.

Wiklund er denne helgen i Heerenveen under EM enkeltdistanser og er dermed ikke til stede i Trondheim lørdag. Fredag tok hun bronse på 3000 meter. Lørdag måtte hun stå over 1500-meteren grunnet sykdom.

– Tusen takk. Jeg må presisere at jeg gjerne skulle feiret i Trondheim og ikke med omgangssyke på et hotellrom i Nederland. Jeg setter utrolig stor pris på at mine prestasjoner blir lagt merke på i et selskap som i dag, sa Wiklund i en videohilsen.

Wiklund fikk utmerkelsen i hard konkurranse. Caroline Graham Hansen, Gyda Westvold Hansen og Tiril Udnes Weng var blant de andre nominerte.

Tidligere i år ble Wiklund tildelt Egebergs ærespris, en utmerkelse som regnes som den høyeste i norsk idrett.