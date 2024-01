Hovland avsluttet med eagle på Hawaii – to slag bak teten

Nordmannen lå på delt andreplass da den første runden var over, men havnet litt lenger bak da turneringen som starter årets sesong, var halvspilt.

Med fire birdier og en eagle på det 18. og siste hullet fullførte han fredagens runde seks slag under par. Sammenlagt ligger han dermed 14 slag under par.

Det gir en avstand på to slag opp til amerikaneren Scottie Scheffler, som troner alene på toppen. Mellom dem ligger tre spillere på en delt andreplass, blant annet britiske Tyrrell Hatton, som var suverent best på dag to med en runde 11 under par.

