Carlsen bekrefter: Vil ikke spille om VM-plass

Carlsen, som står med fem VM-titler, ga avkall på sin plass i VM i fjor. I tiden før og etter har han i flere intervju gjort det klart at han er tvilende til egen deltakelse i langsjakk-VM i årene som kommer.

Lørdag bekreftet den norske sjakkmesteren at han ikke stiller opp i den neste kandidatturneringen. Det gjorde han i et klipp publisert av Chess.com.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) publiserte nylig deltakerlisten til turneringen. Der var Carlsens navn med, men han gjorde det i etterkant klart at han ikke aktet å stille.

– Under formatet som er nå er det absolutt ingen sjanse for at jeg spiller, har Carlsen sagt.

I romjulen ble Lommedalen-mannen verdensmester i både lyn- og hurtigsjakk. Det var andre året på rad at nordmannen vant begge øvelser.

Han har i alt 17 VM-titler.