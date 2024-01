Sørafrikanske fengselsmyndigheter bekrefter fredag morgen at Pistorius slapp ut av fengsel og befinner seg i sitt eget hjem snaut sju år etter han ble dømt til 15 års fengsel for drapet på Steenkamp. Han hadde fram til fredag sittet fengslet siden oktober 2014.

Pistorius kommer til å måtte forholde seg til kriminalomsorgen helt fram til straffen hans løper ut i desember 2029.

Han må leve under et strengt regime og må blant annet være på fast adresse til spesielle tider av døgnet, og han vil ha totalforbud mot bruk av rusmidler. Han kan – kanskje naturlig nok – ikke være i besittelse av våpen, og han har forbud mot å stille opp til intervjuer.

I tillegg må han gjennomgå terapi i sinnemestring, skriver Reuters.

Skulle Pistorius bryte noen av disse eller andre vilkår, risikerer han å bli fengslet på ny.

Lang rettsprosess

I februar 2013 drepte Pistorius sin 29 år gamle kjæreste. På valentinsdagen ble den kjente modellen og juristen Reeva Steenkamp skutt og truffet av to kuler gjennom baderomsdøren i parets hjem.

Pistorius hevdet i retten at han trodde at en innbruddstyv oppholdt seg på badet, og han forklarte at han skjøt for å forsvare kjæresten og ham selv. Denne forklaringen festet ikke juryen lit til.

Rettsprosessen ble lang og inneholdt anker fra begge parter, men i 2017 dømte Sør-Afrikas Høyesterett Pistorius til 15 års fengsel.

«Blade Runner»

Han hadde på det tidspunktet allerede sittet 19 måneder bak murene.

Pistorius ble et verdensnavn under sommer-OL i London i 2012, der han løp mot funksjonsfriske utøvere.

Sørafrikaneren måtte amputere begge beina under knærne da han var elleve måneder gammel. Han løp derfor etter hvert med fjærende proteser. Slik fikk han også tilnavnet «Blade Runner».

