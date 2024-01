Sterk borteseier for Vålerenga: - Er så deilig

Samtidig som Vålerenga slo Lillehammer 5-2, tapte Stavanger Oilers sin andre kamp på rad, har VIF fått luke på seks poeng ned.

– Det var en bra kamp, det må jeg si. I fem mot fem er vi gode. Vi er litt udisiplinerte, og det holder på å koste oss kampen, men vi drar det i land og vinner fortjent, sier trener Fredrik Andersson til Dagsavisen.

– Det var en solid kamp. Vi startet bra, så var det dårlig disiplin og masse utvisninger, og vi inviterte de inn i kampen da vi hadde kontroll. Så rir vi det i land i tredje periode. Vi vinner fortjent. Lillehammer er en av de tøffeste bortekampene, så det var en jævlig bra seier, sier målscorer Jørgen Karterud.

Etter 29 kamper står Storhamar med 75 poeng. Vålerenga er ni poeng bak med én kamp mindre spilt, mens Stavanger Oilers står på 60 poeng etter 27 kamper.

Seieren etter full tid var den første for VIF sin del sin de slo Ringerike 5–1 7. desember. Det er nesten en måned siden!

– Det smaker utrolig godt å være ordentlig tilbake på vinnersporet, etter en måned uten seier etter full tid. Vi har snakket masse om forsvarsspillet og at det er der det starter. Vi var bedre foran begge målene i denne og vi ville mest. Det må vi fortsette med, sier Andersson.

– Det så ut som det litt mer gamle, gode oss, der vi så mer ut som et skikkelig topplag, sier Karterud.

Drømmestart- og periode

Vålerenga fikk en drømmestart på oppgjøret og ledet 2–0 før det var spilt 13 minutter. 1–0 var et faktum etter fem minutter og 53 sekunder – Sebastian Johansen kom seg alene med keeper, men ble slått da han skulle avslutte. Dermed fikk VIF noe så sjeldent som straffe.

Den ekspederte Thomas Olsen i mål. Han vartet opp med to lekre dragninger som fikk Lillehammer-keeper Tomas Kral ut av balanse, og VIFs nummer 18 la pucken i det lengste hjørnet fra kloss hold.

1–0 ble til 2–0 seks og et halvt minutt senere. Olsen skjøt fra fire-fem meter med backhand, Kral reddet, men måtte gi retur. Der ventet Alex Dostie, som pirket pucken i mål fra én meter. 2–0 sto det også etter de første 20 minuttene.

– Den 1. perioden er veldig bra. Der skaffer vi oss momentum og fører spillet, vi flytter pucken bra og skaper masse sjanser. Der er vi mye bedre, sier Andersson.

LIK-redusering

VIF slapp med skrekken da de spilte med en mann mindre i slutten av første periode, men da de i noen sekunder i starten av andre periode var to mann mindre, måtte de gi tapt.

Med fire sekunder igjen av fem mot tre satt den for Lillehammer da Jeppe Meyer hamret pucken i krysset fra distanse. Dermed var det kamp igjen på 1–2.

Fire minutter før perioden var over var VIF i overtall da Daniel Rokseth mistet hodet i et lite sekund. Etter at et skudd ble reddet av Tobias Breivold, skulle Rokseth beskytte målvakten ved å holde unna

LIK-spillere. Men VIF-spilleren dro hockeykølla i halsen på Dallas Gerads, og som følge av det fikk han 5+10 minutters utvisning. De fem minuttene klarte likevel VIF å ri av, og etter 40 minutter sto det 2–1.

– Kampen mistet rytmen og vi mistet initiativet med så mange utvisninger i andre periode. Den var ikke bra nok av oss, sier Andersson.

Sterk sisteperiode avgjorde

VIF fikk det viktige fjerdemålet ved Christopher Bengtsson etter 45 minutter, før Gabin Ville reduserte til 2–3 ti minutter før slutt.

Så scoret Jørgen Karterud 4-2, før Martin Røymark satte pucken i åpent mål 100 sekunder før slutt. Dermed endte det 5–2.

– Gutta blokkerer skudd og ofrer seg for laget. Det er veldig kult å se. De unge backene gjør en utrolig god jobb. Tobias Breivold i mål hadde også en skikkelig bra kamp, sier Andersson.

Storkamp venter

Nå er det Stavanger Oilers som venter på Jordal Amfi lørdag.

– Vi må klare å omstille oss etter denne seieren. De er strukturerte i spillet sitt. Vi må ikke miste pucken i de farlige områdene. De kan skape masse og får til mye spill gjennom midtsonen. Så får vi håpe på støtte fra publikum, som vi trenger, og at vi vil ta revansje at vi er bedre enn det vi har vist de to siste kampene, sier Andersson.

– Vi har vært sterke hjemme. De to vi har tapt har vi vært dritdårlige. Glemmer vi de, har vi vært solide over hele fjøla hjemme. Vi må bare fortsette å kjøre på, og gire opp to hakk fra de to siste hjemmekampene. Det er nå de kule kampene begynner, så folk må komme seg på kamp. Det er jo magisk når det er fullsatt Jordal, avslutter Karterud.

---

Kampfakta

Lillehammer – Vålerenga 2–5 (0-2, 1-0, 1-3)

1386 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0–1 (5.53) Thomas Olsen (straffe), 0–2 (12.18) Alex Dostie (Olsen, Christopher Bengtsson).

2. periode: 1–2 (26.05) Jeppe Meyer (Antti Oskari Virtanen, Martin Ellingsen).

3. periode: 1–3 (45.25) Bengtsson (Dostie, Christian Torrissen), 2–3 (49.03) Gabin Ville (Meyer, Virtanen), 2–4 (53.05) Jørgen Karterud (Herman Mowe), 2–5 (58.21) Martin Røymark (Pontus Finstad, Kalle Ekelund).

Utvisninger: Lillehammer 4 x 2 min., Vålerenga 7 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min.

---