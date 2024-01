Norge ute av United Cup i tennis etter doubletap mot Frankrike

Før kampen var stillingen 1-1 mellom Norge og Frankrike etter at Caroline Garcia vant knepent over norske Malene Kalvø, etterfulgt av en overbevisende seier for Casper Ruud i den andre kampen.

Dermed måtte Casper Ruud og Ulrikke Eikeri vinne torsdagens avgjørende doublekamp for å kvalifisere seg til semifinalen av årets United Cup. Der møtte de den franske duoen Caroline Garcia og Edouard Roger-Vasselin.

Norge og Frankrike knivet gjennom hele det første settet, men franskmennene vant 7-5. Til tross for godt spill, klarte ikke den norske duoen å utligne, og Frankrike avanserte med seier 6-4 i det andre settet.

United Cup har vært oppladning for Casper Ruud foran Grand Slam-turneringen Australian Open, son starter 14. januar.

Frankrike møter Polen i semifinalen, som spilles på lørdag.

