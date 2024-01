Nadal med single-comeback i Brisbane

Nadal sier selv at årets sesong sannsynligvis blir han siste, men utelukker ikke at han fortsetter, hvis kroppen tillater det. Han møter den tidligere US Open-vinneren Dominic Thiem fra Østerrike tirsdag.

Tennislegenden Nadal, som står med hele 22 Grand Slam-seiere i karrieren, gjorde sitt offisielle konkurransecomeback søndag i en doublekamp med landsmann Marc Lopez. Motstandere var den australske duoen Max Purcell og Jordan Thompson. Der gikk Nadal og Lopez tapende ut med 4-6, 4-6 på hardcourten i Brisbane.

Det er imidlertid i singleturneringen det er knyttet størst spenning til Nadals comeback, etter at han ble gitt plass i turneringen i form av et wildcard av arrangørene.

Østerrikske Thiem har også vært skadeplaget det siste året. De to har møttes 15 ganger tidligere. Her står Nadal med ni seire og Thiem med seks. Thiem har vunnet de to siste mellom de to, begge i 2020.

Kampen i Brisbane pågår.