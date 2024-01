Ruud håper på mixed double i OL: – Ville vært veldig gøy

På årets første dag avgjorde duoen Norges duell mot Kroatia i United Cup. Ruud og Eikeri sikret norsk 2-1-seier.

– Det er veldig gøy å se at ting klaffet med Ulrikke. Vi håper selvfølgelig at det senere i år vil være mulig å spille OL sammen i mixed double, sa Ruud i et intervju med turneringsarrangøren i Sydney etter kampen.

– Jeg vet ikke helt hvordan reglene er satt opp, men det ville i hvert fall vært veldig gøy. Så vi håper å spille mer sammen i løpet av året.

Ruud og Eikeri gikk i romjula på et doubletap i 1-2-møtet med Nederland.

– Dette var min andre mixed double jeg har spilt på profesjonelt nivå. Jeg prøvde å lære av det vi gjorde sist, sa Ruud etter mandagens seier.

I 2021 valgte nordmannen å droppe Tokyo-OL for å fokusere på mindre gressturneringer på ATP-touren. Han vant flere titler i den perioden av sesongen.

