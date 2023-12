Russere straffes etter oppsiktsvekkende VM-parti: – Kampfiksing

Det bekrefter Pavel Tregubov, som er sjef for klagekomiteen i VM, overfor NRK.

Tregubov forteller at begge spillerne har fått null poeng etter partiet. Han sier også at spillerne har anket, og at det nå er en prosess om hva som skjer videre.

Landsmennene flyttet nemlig bare hestene sine fram og tilbake i tolv trekk før de ble enige om remis.

– Dette er kampfiksing utover rimelig tvil. Dubov og Nepo er idioter som risikerer karrieren for dette, skriver TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer på X/Twitter.

NRK-ekspertene Torstein Bae og Atle Grønn er også rasende etter det oppsiktsvekkende partiet.

– Jeg vet ikke om det er lov. Det viser ringakt for VM og sjakkspillet. De spiller tullesjakk, sier Grønn på NRK-sendingen.

– Jeg synes de burde bli straffet hardt. Det var absolutt ikke akseptabelt. En skandale. Om jeg hadde vært turneringsleder, hadde jeg dømt begge til tap. Det er dårlig turneringsledelse. Dommerne er ofte feige, sier Bae.

De to russerne var i delt ledelse i mesterskapet med ni poeng etter tolv kamper, før poengtrekket. Før mesterskapet andre dag står de dermed med 8,5 poeng hver.