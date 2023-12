Nadal demper forventningene før comebacket: – En seier bare å være her

Nadal har ikke spilt en tellende kamp siden han ble slått ut i andre runde av årets utgave av Australian Open i januar. Siden den gang har han tatt seg god tid til å jobbe seg tilbake fra skadeproblemer.

Førstkommende søndag er det spanske ikonet tilbake i konkurranse, men 37-åringen har selv ingen tro på umiddelbar suksess.

– Jeg føler meg bra, så jeg skal ikke klage. Jeg føler meg bedre enn jeg hadde forventet, men for meg er det umulig å tenke på å vinne titler i dag. Jeg forventer helt ærlig ikke særlig mye, sa Nadal på et mediemøte i forkant av oppvarmingsturneringen «Brisbane International».

Spanjolen erkjenner at oppladningen til Australian Open 14. januar ikke har vært helt optimal.

– Jeg visste at det ville bli tøft, og jeg har bare trent med høy intensitet den siste måneden. Ingenting er umulig, men for meg er det en seier bare å være her.

Nadal har vunnet totalt 22 Grand Slam-titler i karrieren. To ganger har han gått til topps i Australian Open. Den første triumfen skjedde i 2009, mens den siste kom i 2022.