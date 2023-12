Hovland kåret til årets navn av sportsjournalistene: – Setter utrolig pris på utmerkelsen

Hovland fikk hele 126 av drøye 550 stemmer, mens Erling Braut Haaland og Jakob Ingebrigtsen fulgte på plassene bak med henholdsvis 112 og 96 stemmer.

– Det ligger ingen føringer bak avstemningen. Det gir et bilde av norsk idrettshistorie at en golfspiller for første gang vinner denne prisen. Golf er jo også en av de idrettene som vokser mest i antall utøvere i Norge nå. Det er å anta at Viktor Hovland er en av inspirasjonskildene, sier talsmann Reidar Sollie i sportsjournalistforbundet.

Hovland la nylig bak seg en strålende sesong på PGA-touren. Han endte med to turneringsseirer og vant i tillegg det pengestinne PGA-sluttspillet.

– Jeg setter utrolig pris på denne utmerkelsen, sa Hovland da han mottok prisen hjemme på juleferie i Norge.

Ingebrigtsen (2022), Karsten Warholm (2021) og Haaland (2020) har stukket av med prisen de seneste årene. I 1948 ble skihopper Petter Hugsted den første vinneren av kåringen.