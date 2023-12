Disse idrettskjendisene forlot oss i 2023

Bobby Charlton, fotball (1937-2023)

Den engelske Manchester United-legenden utviklet seg til å bli en av datidens fremste stjerner etter debuten i 1956. Da han avsluttet karrieren i 1980 hadde han spilt 758 kamper og scoret 249 mål for klubbens i hans hjerte. Europacuptriumf, tre ligatitler og seier i FA-cupen ble pokalfasiten. For England ble det 106 landskamper og 49 mål. I 1966 bidro han sterkt til det som fortsatt er hjemlandets siste VM-gull. Etter at han gikk av med pensjon tjente han Manchester United som trofast ambassadør i 39 år, og i 1994 ble han slått til ridder av den engelske dronningen for sin innsats for engelsk fotball. Bobby Charlton ble 86 år gammel.

Ingrid Wigernæs, langrenn (1928-2023)

Wigernæs var en av forgrunnsfigurene i den første suksessrike perioden for norsk kvinnelangrenn. «Jentut’n» ble et begrep på alles lepper på 1960-tallet. Hun deltok i sitt første VM i 1958. I 1965 og 1966 var Wigernæs både løper og trener for kvinnelandslaget. Hun la opp som aktiv i 1966, men fortsatte som trener fram til 1969. Hun var trener da Inger Aufles, Babben Enger Damon og Berit Mørdre tok gull på OL-stafetten i Grenoble i 1968. To år tidligere var hun selv med å ta sølv på VM-stafetten i Holmenkollen bak Sovjetunionen. Wigernæs gikk da åpningsetappen. I 2021 ble Wigernæs utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden. Den hedersbevisningen mottok hun med stor stolthet. Samtidig ble statuen av henne avduket i hjembygda Hemsedal.

Asgeir Dølplads, hopp (1932-2023)

Rena-hopper Dølplads skrev seg for alltid inn i hopphistorien da han vant det aller første hoppukerennet som ble arrangert i 1953. I tåke og snøvær tok 20-åringen en bejublet seier i nyttårsrennet i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Etter seieren i Garmisch fulgte han opp med en sterk tredjeplass i Schattenbergbakken i Oberstdorf og en annenplass i Innsbruck. Sammenlagt ble han nummer tre i debututgaven av verdens mest prestisjetunge hoppturnering. Foruten den sterke seieren i Garmisch utmerket Dølplads seg også i flere andre internasjonale renn tidlig på 50-tallet.

Aage Hansen, speedway (1935-2023)

Motorlegenden vant sju NM-gull og to nordiske mesterskap. Hansen kjørte profesjonelt for Ipswich Witches i 1950-årene. Han ble lagets toppfører fra første stund. I 1957 kjørte han seg til VM-finale, der han ble nummer ti. Hansen ble 88 år gammel.

Terry Venables, fotball (1943-2023)

Fotballegenden Venables vant tre trofeer som manager. To med Barcelona og ett med Tottenham. Venables begynte sin spillerkarriere i Chelsea i 1960. I alt ble det 202 kamper for London-klubben, før han seks år senere skiftet til Tottenham. Senere ble det opphold i både Queens Park Rangers og Crystal Palace før han la opp i 1976. I etterkant ble han manager i Palace, QPR, Barcelona og Tottenham, før han i 1994 tok over det engelske landslaget. Der var han i to år og ledet laget til EM-semifinale i 1996. Han hadde sin siste trenerjobb som assistent for England fra 2006 til 2007. Venables ble 80 år.

Silvio Berlusconi, fotball (1936-2023)

Italieneren reddet Milan fra konkurs da han overtok eierskapet i 1986 og ledet deretter Milano-laget i 31 år. Under hans ledelse vant klubben 29 titler, inkludert fem i Champions League og åtte i Serie A. Senere brukte han suksessen og berømmelsen som fulgte med hans sportslige engasjement i politikken. Hans tid ved makten, statsminister ved tre forskjellige anledninger, ble imidlertid preget av skandaler, og Berlusconi ble dømt for bestikkelser, skatteunndragelser og svindel. Berlusconi kom tilbake til fotballen i 2018 da han bestemte seg for å redde klubben Monza. Berlusconi ble 86 år gammel.

Dick Fosbury, friidrett (1947-2023)

Høydehopper Dick Fosbury ble verdenskjent for sin «Fosbury-flop» under Mexico-OL i 1968. Han vant gullet etter å ha gått over 2,24 meter ved å passere lista med hodet og ryggen først. Det hadde ingen gjort før ham. Fosbury revolusjonerte høydehoppingen, og i dag har alle høydehopperne verden over kopiert og videreutviklet stilen hans. Friidrettslegenden skal ha begynt å eksperimentere med teknikken han ble verdenskjent for i 16-årsalderen. Bakgrunnen for grepet var at han opplevde teknikkene verdenseliten hadde brukt fram til da var for kompliserte. Da Fosbury introduserte sin teknikk, ble han innledningsvis møtt med latter av omgivelsene. Han ble 76 år.

Just Fontaine, fotball (1933-2023)

Franske Fontaine gjorde seg bemerket som en notorisk målscorer for klubb- og landslag på 1950-tallet. Han er en av VM-historiens mestscorende spillere selv om han deltok i bare ett verdensmesterskap. I 1958-VM i Sverige scoret han 13 ganger på seks kamper i et mesterskap der Frankrike tapte for Brasil i semifinalen og senere tok bronse. Totalt gjorde spissen 30 mål på 21 landskamper for Frankrike. I klubbfotballen scoret Fontaine 62 mål på 48 kamper for den fransk-marokkanske klubben USM Casablanca før han senere gjorde det stort i Nice og Reims. Han ble 89 år.

Gianluca Vialli, fotball (1964-2023)

Den italienske fotballprofilen gikk bort i januar etter lengre tids kreftsykdom. Han jobbeet den siste tiden rundt det italienske landslaget. Som spiller representerte han i første rekke Sampdoria, Juventus og Chelsea. Sammen med Roberto Mancini bidro han til at Sampdoria vant ligatittelen i 1991. Det ble også triumf i daværende cupvinnercupen. Vialli vant deretter Serie A-trofeet og Champions League med Juventus, før han skiftet til Chelsea i 1996. Der ble han del av den første bølgen med utenlandske stjerner som bidro til å revolusjonere Premier League. Han ble 58 år gammel.

Jim Brown, amerikansk fotball (1936-2023)

Han ble kåret til amerikansk fotballs mest verdifulle spiller tre ganger - i 1957, 1958 og 1965. I 1964 var han med på å vinne Super Bowl i 1964. Brown hadde en like viktig rolle utenfor banen, der han gjorde seg bemerket i sin kamp for menneskerettigheter. Han viste blant annet sin støtte, sammen med NBA-stjernen Kareem Abdul-Jabbar, til NFL-spilleren Colin Kaepernick som i sin protest mot diskriminering av svarte i USA nektet å stå da den amerikanske nasjonalsangen ble spilt før kamp. Brown ble 87 år gammel.

På den øvrige listen over andre idrettsprofiler som gikk bort i 2023 står blant andre den russiske skiløperen Anfisa Reztsova (1964-2023), den engelske fotballprofilen Trevor Francis (1954-2023), den amerikanske friidrettsstjernen Tori Bowie (1990-2023), motorsport-profilene Ken Block (1967-2023) og Craig Breen (1990-2023) samt de norske fotballprofilene Egil «Snapper'n» Johansen (1962-2023) og Teddy Moen (1965-2023).









