Stavstjerne Duplantis om veksten i barndommen: – Var 1,62 høy som 14-åring

Siden 2018 har stavgiganten hentet med seg to VM-, ett OL- og to EM-gull. I februar i år forbedret svensken sin egen verdensrekord fra 6,21 til 6,22 meter.

Foran en innholdsrik sesong i 2024, bestående av både innendørs-VM, EM og OL, åpner Duplantis opp om karrieren i et intervju med Expressen. Der forteller han blant annet at han i barndommen tenkte mye over høyden sin.

– I dag er jeg 1,81 høy, og den lengste i søskenflokken. Jeg er egentlig nesten høyere enn det jeg burde vært, forteller Duplantis.

24-åringens far er 1,65 meter høy, og fram til Duplantis var 14 år var det lite som tydet på at han ville strekke seg særlig lengre.

– Jeg var 1,62 og superliten. Det var noe jeg var veldig bevisst på og noe jeg nok også var bekymret for med tanke på hvor høy pappa er, innrømmer 24-åringen.

I en alder av 16 skjøt imidlertid Duplantis i været.

– Det er jeg veldig, veldig takknemlig for, avslutter svensken.