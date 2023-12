Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen i hurtigsjakk

Fire ganger tidligere har Lommedalen-mannen stukket av med totalseieren i hurtigsjakk-VM. Det skjedde i 2014, 2015, 2019 og 2022.

I det siste og avgjørende partiet spilte Carlsen med hvite brikker i møte med indiske Praggnanandhaa Rameshbabu. Det endte i remis og en totalsum på ti poeng.

Nordmannen har levert et bunnsolid mesterskap og tapte ikke et eneste av de 13 partiene. Lommedalen-mannen ledet med 0,5 poeng ned til Vladimir Fedosejev før det siste partiet, mens ti andre spillere lå ett poeng bak.

Carlsen innledet med to strake seire i torsdagens to første partier, men han ble relativt raskt enig om remis med hjemmehåpet Nodirbek Abdusattorov i det tredje og nest siste partiet.

Dermed fikk Carlsen en noe lenger pause enn flere av konkurrentene før det skulle avgjøres.

I tillegg til fem triumfer i hurtigsjakk har også det norske sjakkesset seks gull i lynsjakk og fem VM-titler i langsjakk. Dermed står Carlsen med 16 VM-titler totalt.

Fredag venter lynsjakk-VM for Carlsen og resten av sjakkeliten. Den går over to dager.