Skarstein skulle teste judo – brakk beinet

– Det var ikke særlig lurt, konstaterer Skarstein overfor Trønder-Avisa.

Det var den 19. desember at pararoeren bestemte seg for å prøve kampsporten judo. Dessverre for 34-åringen klarte hun å kaste motstanderen oppå beinet hennes, noe som førte til et beinbrudd.

Skarstein dro på sykehuset og tok røntgen, men de fant imidlertid ikke bruddet før på lille julaften da hun igjen tok seg en tur på sykehuset, etter flere dager med smerter.

Skarstein har delvis følelse i foten, etter hun ble lam fra livet og ned i 2009.

– Jeg var så flau at jeg ikke turte å si hva jeg hadde gjort først, men jeg måtte jo bare fortelle det. Du kan se for deg sykepleierens reaksjon da jeg fortalte at jeg hadde prøvd judo, forteller Skarstein.

34-åringen skal delta i sommerens Paralympics i Paris, og er klar på at hun nå må tenke seg om et par ganger før hun bestemmer seg for å teste ut nye ting opp mot lekene.

– Jeg tror ikke jeg klarer å skjule dette, og jeg ser for meg overskriftene når jeg forteller at jeg bare skulle prøve judo. Så fra nå av og fram til Paralympics skal jeg konsekvenstenke alt jeg skal gjøre. Jeg kan ikke skade meg mer nå, sier hun.

Paralympics går fra 28. august til 8. september i den franske hovedstaden.

[ Spår fem OL-gull til Norge: Dobbel Ingebrigtsen og Hegg Duestad-triumf ]