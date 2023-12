Taylor Swift feiret jul med å se Chiefs-kjæresten gå på et tungt tap

Kelce og lagkameratene i Kansas City Chiefs møtte Las Vegas Raiders i amerikansk fotball mandag. På tribunen satt blant andre popstjerne-kjæresten.

Swift og Kelce har blitt et av de heteste kjendisparene i verden etter at de fant sammen for en tid tilbake. Swift, med 12 Grammy Award-priser i samlingen, har sett kjæresten på Arrowhead Stadium flere ganger.

1. juledag dukket hun opp i rød skjorte under en svart jakke med julenissen ved sin side.

Fra tribuneplass fikk Swift se Chiefs ryke 14-20 for Raiders. To bommerter av quarterback-stjernen Patrick Mahomes ledet til to touchdowns og bidro sterkt til Chiefs-nedturen.

Kansas City-spiller Isiah Pacheco måtte i tillegg forlate kampen etter mistanke om hjernerystelse. Han fikk et spark mot hodet etter å ha mistet hjelmen underveis i oppgjøret.

Taylor Swift var for øvrig ikke den eneste kjendisen som fant veien til Arrowhead Stadium i forbindelse med mandagens kamp. Basketballstjernen Caitlin Clark var blant andre også på plass.

[ Swift er kåret til årets person av Time ]