Ryttersporten sier nei til russisk og belarusisk deltakelse i Paris-OL

Det har Det internasjonale rytterforbundet (FEI) besluttet.

Beslutningen begrunnes med at utøverne fra Russland og Belarus ikke har oppfylt kvalifiseringskriteriene.

FEI utestengte utøvere fra Russland og Belarus fra alle sine arrangementer i mars 2022. Avgjørelsen ble tatt i kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina.

Nylig åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russere og belarusere kan få delta i Paris-lekene som nøytrale og under strenge vilkår. Samtidig ble den endelige avgjørelsen lagt til særforbundene.

– Ettersom russiske og belarusiske idrettsutøvere ikke har konkurrert i FEI-konkurranser siden 2. mars 2022, vil det ikke være noen representanter fra disse nasjonene under de olympiske leker i Paris 2024, skriver rytterforbundet.

Årsaken er at kvalifiseringsperioden avsluttes allerede 31. desember.

Flere andre internasjonale forbund har varslet at de vil legge seg på samme linje, blant dem friidretten.

Russlands president Vladimir Putin har på sin side ikke gitt et klart ja til at det blir aktuelt med russisk deltakelse i Paris. Rett før jul angrep han IOC på en pressekonferanse.

Putin reagerte blant annet på at utøvere som skal delta i OL ikke kan støtte den russiske krigføringen i Ukraina eller ha tilknytning til landets militære eller etterretningen.

– Fortsetter de på denne måten, kommer de til å begrave den olympiske bevegelsen, sa den russiske presidenten.

Han understreket videre at myndighetene må gå grundig gjennom IOCs krav.

