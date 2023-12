Nyhetsbyrå: Fifa truer med å suspendere Brasil

Ifølge brevet, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, advarer Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om at landets fotballforbund kan bli suspendert hvis det ikke følger oppfordringen om å vente, og i stedet avholder et raskt valg for å erstatte Ednaldo Rodrigues som fotballpresident.

En domstol i Rio de Janeiro avsatte presidenten i Brasils fotballforbund tidligere denne måneden på grunn av uregelmessigheter i valget i fjor. Domstolen opphevde hele fotballtinget fra i fjor, og dermed også avgjørelsen dette tok om å ansette Rodrigues.

Brasils to høyeste domstoler opprettholdt denne kjennelsen forrige uke.

Rettsavgjørelsen i Rio utpekte også José Perdiz, lederen av Brasils toppidrettsdomstol, til å organisere nye valg til presidentskapet innen 30 virkedager. Fifa har tidligere sagt at de anser inngrepet som unødvendig og at Fifa og det søramerikanske fotballorganet (Conmebol) vil danne en kommisjon for å diskutere saken i Brasil 8. januar.

Saken kan potensielt føre til at Fifa innfører sanksjoner mot Brasil. I verste fall kan Fifa kaste ut fotballforbund i land der myndighetene griper inn slik, mens også arbeidet med å få VM for kvinner i 2027 kan bli påvirket.

– Vi vil minne Brasils fotballforbund om at Fifas medlemsland må operere uavhengig og uten påvirkning fra tredjeparter, inkludert statlige myndigheter. Brudd på dette kan føre til sanksjoner etter Fifa-statuettene, har Fifa tidligere understreket.