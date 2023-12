Ruud merket presset – vil vise fram «ny» utgave av seg selv i 2024

Den norske tennisstjernen gikk inn i 2023-sesongen med en rekke sterke prestasjoner å vise til fra 2022. Han var på et tidspunkt nummer to på verdensrankingen.

– Jeg merket et helt annet press på meg selv i år enn året før. Når du gjør noe for første gang og er på vei opp, så spiller man uten for mye følelser. Du har ikke for mye press. Men når du skal gå ut igjen året etterpå og skal prøve å forsvare det, så er forventningene helt annerledes, sier Ruud til Discovery.

2023 ble liten nedtur for ham. Ruud endte med ellevteplass på ATP-rankingen etter årets sesong.

2024s første store mål for Ruud er Australian Open i januar.

– Målet for neste år er å ha en bedre start på året. Begynne å vise at det er en litt ny Casper, rett og slett, med tanke på hvordan jeg spiller tennisen.

