Hopp får støtte og råd i pengejakten: – Ganske trygg på at vi får til noe

Tidligere i uken ble det klart at hopp har fått frist til ut januar med å legge fram en tiltaksplan.

LO har i lang tid prydet de norske hoppernes hjelmer, men i 2022 ble det kjent at de ikke ønsket å forlenge avtalen som hovedsponsor.

Dermed har hopperne vært på en intens jakt etter noen som kan ta over. Etter styremøtet tidligere denne uken er komitéleder Korsen optimistisk.

– Vi fokuserer 100 prosent på inntektssiden. Jeg opplever at hele skiforbundet slår litt ring om oss og prøver å hjelpe til. Jeg synes det er en positiv utvikling i hvordan vi tenker marked i fellesskap, sier Korsen til NTB.

VM i Trondheim

Hun peker spesielt på at det venter et verdensmesterskap på hjemmebane om et drøyt år.

– Vi har et felles VM så det gjør det mer aktuelt å tenke fellesskap.

Inntektene må komme inn gjennom nye partnere. Hva som skjer om hopp ikke klarer å levere på kravet fra skistyret, har ikke Korsen noe svar på akkurat nå.

En sponsorplass på hjelmen blir langt på vei sett på som en løsning.

– Det er ingenting som er hogget i stein. Jeg opplever at alle forstår at den hjelmen er en del av løsningen. At hjelmen blir sett på løsningen, gjør at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få det til.

– Ganske trygg

I februar skal altså en tiltaksplan legges fram. Korsen tror ikke det vil påvirke sesongen.

– Jeg tror vi har en fin sesong foran oss og at den kommer til å gå som planlagt. Vi må bare jobbe iherdig med partnerne vi må ha som en del av laget.

– Føler du at støtten dere får gjør at det kommer i orden?

– Jeg merker at innsatsen som legges ned er god. Vi får bistand, tips og råd. Når alle trekker i den retningen føler jeg meg ganske trygg på at vi får til et eller annet, sier Korsen.





