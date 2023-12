Søndagens direkte TV-sport: Liverpool - United og VM-finale i håndball

07.00: Fristil, verdenscup i Changchun, Kina, hopp, blandet lagkonkurranse. (Vsport pluss)

07.55: Langrenn, Ski Classics, La Venosta tempo i Val Venosta, Italia, 10 km kvinner og menn. (NRK 1, NRK 2 fra 09.00)

08.30: Golf, Mauritius Open (1,2 mill. dollar), europatour menn i Bel Ombre. (Viasat Golf)

10.00: Alpint, erdenscup menn i Alta Badia, Italia, storslalåm, 1. omgang. (TV 3)

11.00: Langrenn, verdenscup i Granåsen, Trondheim (prøve-VM), 10 km klassisk menn. (NRK 1)

11.00: Alpint, verdenscup kvinner i Val d’Isère, Frankrike, Super-G. (TV 3)

11.20: Snowboard, verdenscup i Cervinia, Italia, snowboardcross blandet lag. (Vsport pluss)

12.20: Skiskyting, verdenscup i Lenzerheide, Sveits, fellesstart, 12,5 km kvinner. (NRK 1)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie, West Bromwich - Stoke fra The Hawthorns. (Vsport 1)

13.15: Fotball, engelsk superliga kvinner (10. runde, siste før vinterpausen), Manchester United - Liverpool fra Leigh Sports Village. (Vsport 2)

13.15: Langrenn, verdenscup i Granåsen, Trondheim (prøve-VM), 10 km klassisk kvinner. (NRK 1)

13.30: Alpint, verdenscup menn i Alta Badia, Italia, storslalåm, 2. omgang. (TV 3)

13.30: Dart, World Darts Championship, dag 3. (Vsport pluss)

13.30: Sykkel, sykkelcross fra Namur, kvinner og menn. (TV 2 Sport 2)

14.00: Snooker, Scottish Open, finale. (Eurosport Norge)

14.00: Fotball, spansk 1. divisjon, Almeria - Mallorca fra Power Horse Stadium. (TV 2 Sport Premium)

14.35: Skiskyting, verdenscup i Lenzerheide, Sveits, fellesstart, 15 km menn. (NRK 1)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, Arsenal – Brighton fra Emirates Stadium (Vsport Premier League), Brentford – Aston Villa fra Gtech Community Stadium (Vsport Premier League 1), West Ham – Wolverhampton fra London Stadium (Vsport Premier League 2).

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Freiburg - Köln fra Stade Europa-Park. (Vsport 2)

16.00: Håndball, VM kvinner i Herning, Danmark, bronsefinale fra Jyske Bank Boxen. (TV 3)

16.00: Fotball, skotsk ligacup menn, finale, Aberdeen – Rangers fra Hampden Park. (Vsport 3)

16.00: Skihopp, verdenscup menn i Engelberg, Sveits. (Vsport 1)

16.15: Fotball, spansk 1. divisjon, Real Sociedad - Real Betis fra REALE Arena. (TV 2 Sport Premium)

17.30: Golf, PGA-touren, PNC Championship. (Eurosport Norge)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, Liverpool - Manchester United fra Anfield. Det er duket for sesongens første oppgjør mellom de to rivalene. Liverpool topper tabellen før møtet, og ligger ti poeng foran Manchester United. Forrige sesong vant Liverpool hele 7-0 hjemme mot sin argeste rival. Marcus Rashford (bildet) og hans lagkamerater er innstilt på å gjøre livet surere for Darwin Nunez (bildet) og Liverpool denne gangen. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt fra BayArena. (Vsport 2)

18.30: Fotball, spansk 1. divisjon, Las Palmas - Cadiz fra Gran Canaria Stadium. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Håndball, VM kvinner i Herning, Danmark, finale Frankrike - Norge fra Jyske Bank Boxen. Frankrike utklasset Sverige i semifinalen, mens Norge måtte gennom ekstraomganger for å slå ut Danmark med ett mål. Frankrike slo Norge 24-23 i hovedrunden. (TV 3)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayern München - Stuttgart fra Allianz arena. (Vsport 1)

20.00: Fotball, nederlandske Æresdivisjonen, AZ - PSV fra AFAS stadium. (Vsport 3)

20.00: Snooker, Scottish Open, finale. (Eurosport 1)

20.00: Dart, World Darts Championship, dag 3. (Vsport pluss)

21.00: Ishockey, NHL, Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks fra United Center. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon, Real Madrid - Villarreal fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport 1)

00.00: Ishockey, NHL, Carolina Hurricanes - Washington Capitals fra PNC Arena. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL, New Jersey Devils - Anaheim Ducks fra Prudential Arena. (Vsport 2)