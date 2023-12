Røper sykdom før VM-finalen: – Vi er stolt over VM-sølv

– Jeg har vært litt forkjølet. Sånn det er i desember måned, sier Stine Skogrand til NTB.

– Ikke noe du følte deg veldig hemmet av?

– Nei, det synes jeg ikke.

Ingen unnskyldning

Norge kom tidlig under mot Frankrike og røk på hele 18 tekniske feil. Håndballjentene satt riktignok inn en sluttspurt, men til slutt endte det 31-28 i favør Frankrike.

Henny Ella Reistad ble kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller, men også hun kunne bekrefte at hun har vært småsyk før finalen. Hun ville imidlertid ikke bruke det som unnskyldning for finaletapet.

– Litt kjedelig, ikke den beste oppladningen. Men når vi kommer til kamp, er det greit, sa Reistad med grøtete stemme foran det norske pressekorpset.

Fantastisk semifinale

Trener Thorir Hergeirsson peker også på sykdom i laget i avslutningshelgen. Det gikk blant annet ut over lørdagens trening.

- Slik er det. Vi gjør 18 personlige feil i finalen, det er ti for mange. Men jeg er stolt over sølvet, vi gjør en fantastisk semifinale mot Danmark. Så taper vi to ganger for Frankrike, og det liker jeg ikke. Men vi får en ny sjanse til å ta dem i OL, sier Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Det samme sa han i den siste timeouten 25 sekunder før slutt. Da var kampen kjørt.

Det var fjerde året på rad Norge kommer hjem med medalje fra mesterskap.

Også Nora Mørg pekte på helseutfordringer under mesterskapet.

- Men jeg er villig til å ofre helsa for dette laget, sa hun i studio ti Viaplay.