Fransk VM-jubel: Norge ned fra tronen etter tremålstap i VM-finalen

Dermed klarte ikke Norge noe hattrick i mesterskap. Laget vant EM i fjor og VM året før.

Norge ledet for siste gang på stillingen 10-9 i første omgang. Men tross et desperat forsøk mot slutten, gikk det ikke veien for Katrine Lunde og co.

De franske spillerne havnet i en jubelmølje ute på banen mens de norske jentene forsøkte å holde tårene tilbake.

- Vis sportsånd

– Vi får vise god sportsånd, og så tar vi dem i OL, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson under den siste timeouten.

1.-omgangen var tilnærmet katastrofe forsvarsmessig for Norge. 80 prosent av de franske skuddene gikk inn, og forutsetningene for keeperne Silje Solberg-Østhassel og Lunde var ikke særlig gode.

Frankrike hadde omtrent de samme utfordringene å stri med. Det gjorde at Norge likevel var med i kampen på stillingen 17-20 ved pause.

Det ble til 17-21 like etter pause. Det startet altså ikke særlig bra, men Lunde stoppet et skudd like etter.

Kort etter bommet Frankrike på en helt åpen sjanse. I stedet fikset Stine Bredal Oftedal 18-21. Da var det tilløp til håp i Boxen-hallen for de 3-4000 norske tilskuerne.

Holdt unna

I VM for to år siden snudde Norge et tilsvarende utgangspunkt mot Frankrike, men det gikk ikke denne gangen tross et sterkt forsøk.

Lunde spilte meget godt i store deler av andreomgangen og bidro til at Norge kom opp bare ett mål (25-26) bak Frankrike.

Den regjerende OL-vinneren holdt unna og slo Norge for andre gang i dette mesterskapet. I hovedrunden i Trondheim endte det med fransk 24-23-triumf.

Norge gjorde noen unødvendige feil i andreomgangen av søndagens finale. Det bidro til at Frankrike ikke ble presset helt i senk.

Håndball-VM kvinner 2023: Finale, Frankrike - Norge Henny Reistad kunne ikke snu denne finalen. (Beate Oma Dahle/NTB)

15 medaljer

Finalen kunne blitt Hergeirssons tiende gull og siden han overtok jobben etter Marit Breivik sommeren 2009.

I stedet endte kvelden med den 15. medaljen.

Bare i 2013 (VM, 5. plass), 2018 (EM, 5. plass) og 2019 (VM, 4. plass) har laget hans misset i plass blant de tre beste.

I juli og august neste år skal Norge ut på OL-jakt. Hittil har det blitt to norske olympiske gull (2008 og 2012).

---

FAKTA

VM-sluttspillet håndball kvinner finale søndag i Herning:

Frankrike – Norge 31-28 (20-17)

Ca. 11.500 tilskuere i Boxen.

Norge: Silje Solberg-Østhassel, Katrine Lunde – Maren Aardahl 1, Ingvild Bakkerud 2, Kari Brattset Dale, Kristine Breistøl, Thale Rushfeldt Deila, Camilla Herrem 4, Emilie Hovden 2, Vilde Mortensen Ingstad, Nora Mørk 8, Kristina Sirum Novak, Stine Bredal Oftedal 6, Henny Ella Reistad 5, Stine Skogrand, Sanna Solberg-Isaksen.

Toppscorer Frankrike: Tamara Horacek 5.

Dommere: Bojan Lah og Davik Sok, Slovenia.

Utvisninger: Frankrike 4 x 2 min, Norge 3 x 2 min.

Dette er verdensmesterne i håndball kvinner siden 1999:

* 2023: Frankrike

* 2021: Norge

* 2019: Nederland

* 2017: Frankrike

* 2015: Norge

* 2013: Brasil

* 2011: Norge

* 2009: Russland

* 2007: Russland

* 2005: Russland

* 2003: Frankrike

* 2001: Russland

* 1999: Norge

---