Reistad snytt i bestemannskåringen: – Ikke så viktig for meg

Henny Reistad var banens suverent beste spiller i semifinalen mot Danmark, men bestemannspremien gikk til den danske keeperen Althea Reinhardt. Det reagerte både spillere og ledere på.

Arrangøren meddelte at det nok skyldtes at avstemningen delvis ble gjort via fans i hallen. Og de danske var i kraftig overtall i Boxen-hallen.

Reistad kommenterte saken slik på et pressemøte lørdag:

– Det er ikke så viktig for meg. Althea spilte en veldig god kamp. Personlig beste landskampen for meg, sa Reistad til NTB lørdag.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har sjeldent vært enig i bestemannskåringer.

– Jeg tror ikke hun kunne gjort så mye mer, men det er kanskje noe med systemet. Jeg har vel sjelden vært enig med banens beste-kåringer i min tid som trener. Det er mange måter å se det på. Det er ikke min oppgave å velge ut hvem som var bedre enn en annen, men hun skal ha spilt godt om hun var bedre enn Henny, sa Hergeirsson.

Reistad avgjorde den dramatiske kampen med sin scoring i siste sekund i andre ekstraomgang. Det var hennes 15. mål i kampen. Hun scoret samtlige norske mål i ekstraomgangene.

Norge møter Frankrike i VM-finalen i Herning søndag klokka 19.00.