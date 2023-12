Carlsen 2,2 millioner kroner rikere etter seier i CCT-finalen

Dermed kan Carlsen smile hele veien til banken. Vinneren av turneringen stikker av med 2,2 millioner kroner, mens finalemotstanderen får 1,1 millioner.

– Jeg er utrolig fornøyd. Dette er det sterkeste som har vært i en finale. Jeg var ikke i form i dag, i det hele tatt, men det virket som han også var litt preget, sa Carlsen til TV 2 etter å ha sikret turneringsseieren for tredje gang på rad.

Sluttspillsformatet fungerer slik at vinneren kåres gjennom best av tre kamper, der hver kamp består av fire partier. Etter å ha vunnet fredagens kamp kunne Carlsen dermed avgjøre med seier lørdag.

Han startet lørdagens første parti med svarte brikker og fikk tidlig et overtak både på brettet og på tid.

Ved trekk 26 var imidlertid tidsfordelen spist helt opp etter at Carlsen brukte lang tid på flere av trekkene sine.

Tiden løp fra begge spillerne, og da ble tempoet satt opp. Ved trekk 40 gjorde So en stor feil, og pilen viste en stor fordel i nordmannens favør. Carlsen klarte imidlertid ikke å finne det avgjørende trekket før So valgte å gi seg 19 trekk senere.

– Jeg rotet veldig mye, men det var en stund der det var veldig, veldig bra, sa Carlsen til TV 2 etter det første partiet.

Comeback

So slo tilbake i det andre partiet, før det tredje partiet endte i remis.

– Jeg kjenner det går sakte i hodet i dag. Han gjør ting rett på den måten at han skaper ubalanse i det andre partiet. Jeg greide ikke å holde hodet kaldt under press der, sa nordmannen.

I det fjerde og avgjørende partiet opparbeidet Carlsen seg tidlig en stor tidsfordel over So, men etter å ha brukt over 4 minutter på trekk nummer 16, var fordelen borte igjen.

Sikret seieren

I trekk 22 gjorde amerikanske So nok en stor feil, som ga Carlsen en enorm fordel i sluttspillet.

– Her kollapser Wesley, konkluderte Jon Ludvig Hammer på TV 2.

Og Hammer fikk rett. Bare ni trekk senere ga So opp og Carlsen stakk dermed av med både seieren og 2,2 millioner kroner.

Sluttspillet i Toronto samlet de åtte beste poengplukkerne fra årets seks Champions Chess Tour-turneringer. Carlsen vant tre av dem.

Nordmannen er regjerende mester etter seier i CCT-sluttspillet i fjor. Vinnerpremien i turneringen er på nærmere 2,2 millioner kroner





