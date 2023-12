VMs beste keeper: - Datteren tar bort presset

Keeper-mammaen topper redningsstatistikken før storkampen mot Danmark på deres hjemmebane

Som fersk mor merker hun at det virker inn på spenningsnivået foran kampene.

Bryr seg ikke

– Jeg tenker ikke på stress i VM på samme måte nå fordi jeg alltid vet at hjemme er det en som ikke bryr seg om hvordan det går. Det er litt behagelig og gjør at man slipper skuldrene litt mer ned, sier Solberg-Østhassel til NTB.

Barnet kom til verden i august og har vært med på hele VM-perioden sammen med pappa.

Solberg-Østhassel kommer til å ha åtte familiemedlemmer på tribunen under semifinalen mot Danmark fredag, men datter og ektemann er ikke på plass. De har ikke vært i hallen under noen kamper hittil.

Men når kampene er spilt, er det gjenforening.

I klar ledelse

VM-statistikken viser at Solberg-Østhassel (45 i redningsprosent) og Katrine Lunde (39) er godt foran sine danske kollegaer før naboduellen. Althea Reinhardt (37) og Sandra Toft (35) har en vei å gå før semifinalen. Nora Mørk snakket varmt om sine keeperveteraner da hun møtte mediene torsdag.

– Å se Silje, som ikke hadde spilt kamp siden februar, komme inn her å briljere, det er utrolig vakkert egentlig. Og Katrine … ja hun er den hun er. Og vi vet jo også at om det er noen som kan stenge (målet), så er det jo keeperne våre, sa Mørk til NTB.

– Jeg har keeperne akkurat der jeg vil ha dem og hadde håpet og trodd, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Hvilken keeper velger han fra start?

Solberg-Østhassel har vært litt hvassere enn Lunde hittil i VM, men Lunde har vært en Danmark-spesialist de siste årene.

– Silje har imponert meg og spilt fantastisk bra hittil i VM. Men hvis jeg får spille, så er jeg godt fornøyd med det, sier Katrine Lunde.





Kronprins Haakon delte ut banens-beste-premie til målvakt Silje Solberg-Østhassel etter kvartfinalen i Trondheim Spektrum. (Beate Oma Dahle/NTB)

Vekk med tabbene

Thorir Hergeirsson og kaptein Stine Bredal Oftedal satser på å luke vekk misforståelser og tabber på trenerbenken på oppløpet av håndball-VM.

Det var småkaotisk på den norske benken i perioder i kvartfinalen mot Nederland. Det førte til utvisninger, blant annet etter feil innbytte av spiller og for mange spillere på banen.

– Jeg liker å tenke at én gang er ingen gang. Det har nærmest aldri skjedd før. Vi har snakket litt om det, og vi er enige om at vi er for gode for det. Det var nok litt tilfeldig. Det var mange utvisninger, og da blir det litt kaotisk, sier Oftedal til NTB under en medieseanse i Silkeborg.

– Vi bør kanskje ha noen som passer ekstra godt på, la landslagskapteinen til.

Masse erfaring

Det sa også Thorir Hergeirsson seg enig i. Landslagssjefen var i perlehumør under pressetreffet i den danske vinterkulden.

– Vi har mange spillere med flere hundre landskamper, så jeg er ikke veldig bekymret. Vi kommer nok likevel til å ha et ekstra øye på det i semifinalen. Jeg har aldri opplevd det to ganger i en og samme kamp, så vi har ikke analysert det veldig, sa Hergeirsson til NTB.

– De som var involvert, er smertelig klar over at det er unødvendig. De var irriterte på seg selv, la Hergeirsson til.

Norge vant kvartfinalen mot Nederland 30–23. I semifinalen fredag venter altså Danmark. I den andre semifinalen senere på kvelden skal Frankrike opp mot Sverige.

Det kan bli en ren nordisk finale i Herning søndag kveld.





