Norge til VM-finale i håndball: Vill snuoperasjon med seiersmål i siste tidels sekund

Sanna Solberg-Isaksen ga Norge ledelsen 23-22 et halvt minutt før slutt.

Men samme spiller ble avblåst i andre enden av banen etter 59.57. Straffekastet gikk i mål til 23-23.

Dermed måtte det ekstraomganger til. Henny Reistad avgjorde med under ett sekund med et langskudd. Hennes 15. mål for kvelden i en kamp der hun framsto i pur verdensklasse.

– Det var bare å få ballen over til henne (Reistad). Hun var klar, sa Nora Mørk til Viaplay om lagvenninnens seiersmål.

Den avgjørende scoringen måtte sjekkes på video for å se om ballen var inne før tida var ute.

– Et håndballdrama av de sjeldne, og en kamp for historiebøkene. Et deilig drama, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund mens det oppsto pipekonsert i hallen.

– Bare å ta sjansen

Matchvinneren var svært fornøyd da finalebilletten var i boks.

– Jeg blir litt rørt. Det er idrett på sitt beste. Jeg tror det nesten ikke, og jeg er veldig sliten. Vi får vist hva som bor i oss, sa Reistad til Viaplay.

– Det var et skudd som bare måtte fyres. Nora ga meg et lite sideblikk, så da var det bare å ta sjansen, supplerte matchvinneren til NTB.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson gledet seg naturlig nok stort over lagets prestasjon.

– Hjerterytmen var relativt høy etter hvert, men den kommer fort ned. Det viktigste er å lede når kampen er slutt. Vi plasserte oss i den situasjonen vi gjorde selv. Det var litt uryddig bakover lenge, men vi løftet oss strålende i begge ender, sa Hergeirsson til Viaplay.

Trøbbel med tidtakingssystemet

Mot slutten av kampen trøblet sekretariatet stort med tidtakersystemet, og det ble et langt opphold med under minuttet igjen.

– Dette er en skandale. Dette er ordentlig pinlig for mesterskapet, sa Høglund.

Norge lå under med fem og seks mål en rekke ganger. Ved pause var store deler av de 12.500 tilskuerne i Boxen-hallen seierssikre på stillingen 14-9.

Men tittelforsvarer Norge har en særegen evne til å snu det som lukter av tap til seier. Og på veien ble publikum og TV-seere servert en thriller.

Reistad var meget sentral i vendingen sammen med et skjerpet norsk forsvar og keeper Silje-Solberg-Østhassel.

Tre raske mål av det norske laget gjorde at danskenes ledelse plutselig var nede i to mål med 26 minutter igjen å spille.

Ni minutter før slutt ledet Danmark 21-20.

Norge kom til semifinalen med en strålende statistikk fra mesterskap (OL, VM og EM): 23 ganger har de norske håndballjentene spilt gullkamp siden 1997.

Den 24. venter søndag.

Utspilt

– Vi ser et dansk lag som spiller Norge ut av hallen, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund på stillingen 4-1 til Danmark.

Ikke lenge etter sto det 5-1 etter fire mål av strekspiller Kathrine Heindahl. Det norske midtforsvaret kom ikke opp på godt nok nivå.

Danmarks keeper Althea Reinhardt dominerte førsteomgangen helt. I tillegg bommet Norge på to straffekast og også åpent mål.

Reinhardt er til daglig under vingene til den norske keepertreneren og Viaplay-eksperten Ole Erevik.

Danskene gikk opp i 8-4 etter en merkelig dommeravgjørelse. Den fikk Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til å gestikulere for fullt mot det bosniske dommerparet.

Katrine Lunde startet i det norske målet, men ble tatt av banen etter 16 minutter til fordel for Solberg-Østhassel.

For et år siden snudde Norge EM-finalen mot danskene etter å ha ligget bak ved halvtid. Historien gjentok seg i Herning.

Sverige eller Frankrike

Danmark dominerte kvinnehåndballen fullstendig på deler av 1990- og 2000-tallet, men har ikke vunnet et gull siden 2004-OL.

Siden da står Norge med 13 titler i OL, VM og EM.

Senere fredag møtes Sverige og et sykdomsplaget Frankrike i den andre semifinalen.

























































(©NTB)