Norge møter Frankrike i VM-finalen – gigantene i kvinnehåndball i ny duell

Frankrike fikk det enkelt mot Sverige i sin semifinale og vant 37-28.

Norge måtte ha ekstraomganger mot Danmark for å vinne 29-28.

Sverige bommet, bommet og bommet i starten. Frankrike-keeper Laura Glauser hadde 87 i redningsprosent etter tolv minutter.

På det tidspunktet ledet Frankrike 10-2. Sverige bedret sitt spill noe, men var langt unna å presse motstanderen. Ved pause sto det 19-11.

Norge tapte 23-24 mot Frankrike i hovedrunden.

I VM for to år siden lå Norge solid under mot det franske laget i finalen, men snudde kampen og vant klart.

Søndagens finale starter 19.00.

Bronsekampen går mellom Danmark og Sverige.

Danskene sikret OL-plassen da Frankrike slo Sverige. Danmarks andreplass fra EM i fjor teller mer enn en eventuell seier i bronseoppgjøret søndag.