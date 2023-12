Det skriver Molde i en pressemelding.

– Jeg har hatt fem fantastiske år i Molde, og har trivdes veldig godt både i byen og klubben. Her har jeg fått minner og venner for livet. Jeg er stolt og fornøyd med det jeg oppnådde i Molde. Men det er selvsagt trist at det er over, sier Knudtzon.

Angrepsspilleren gjorde i januar 2019 overgang fra nettopp Lillestrøm til Molde, hvor han har notert seg for 11 mål og 20 målgivende på 167 kamper.

