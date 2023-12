Liverpool-reservene tapte i Belgia – Dønnum og Kamanzi videre i europaligaen

Liverpool var gruppevinner før siste runde, og med storkampen mot Manchester United i vente allerede søndag, valgte manager Klopp å spare sine største stjerner.

Verken kaptein Virgil van Dijk, Alisson Becker eller Mohamed Salah var i troppen. Kaide Gordon (19) fikk derimot sine første minutter for førstelaget siden januar 2022. Tenåringen har slitt med en bekkenskade i 1,5 år.

Mohamed Amoura og Cameron Puertas scoret målene som sikret belgisk hjemmeseier. Etter hvert byttet Liverpool seg sterkere, men greide ikke komme tilbake. Midtstopper Jarell Quansah scoret sitt første mål for Liverpool i tapet.

Tidligere Brann-spiller Mathias Rasmussen ble byttet inn for Saint-Gilloise mot slutten.

For Saint-Gilloise sto mye på spill i torsdagens kamp. De var avhengige av seier samt at Toulouse tapte for LASK for å få videre spill i europaligaen på nyåret. Toulouse gjorde jobben selv med 2-1-seier over LASK og sikret dermed videre spill i europaligaen.

Aron Dønnum spilte hele kampen på kanten og leverte en målgivende pasning, mens Warren Kamanzi satt på benken gjennom samfulle minutter for det franske laget.