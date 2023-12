Tirsdagens direkte TV-sport. Første kvartfinaler i håndball-VM og avgjørelser i Mesterligaen

14.00: Snooker, Scottish Open. Tredje spilledag fra Edinburgh. (Eurosport N)

17.30: Håndball, VM for kvinner i Norge, Sverige og Danmark. Første kvartfinale: Frankrike – Tsjekkia fra Trondheim Spektrum. (TV3)

17.55: Sjakk, Champions Chess Tour. (TV2 Sport2)

18.45: Fotball, Mesterligaen, 6 og siste runde i gruppespillet: Gruppe B: PSV Eindhoven – Arsenal fra Philips stadion. Arsenal er gruppevinner, PSV trenger ett poeng for å sikre avansementet. (TV2 Sport Premium)

19.00: Ishockey, Champions Hockey League, andrre kamp: Färjestad – Skellefteå fra Löfbergs Arena. Hjemmelaget leder 4-3 etter den første kampen. (Vsport2)

20.00: Snooker, Scottish Open. Tredje spilledag fra Edinburgh. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

20.05: Freestyle, verdenscup skicross fra Arosa, menn og kvinner. (Vsport+)

20.30: Håndball, VM for kvinner i Norge, Sverige og Danmark. Andre kvartfinale: Nederland – Norge fra Trondheim Spektrum. (TV3)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup, omkamp: Barnet FC – Newport County. (Vsport3)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, gruppespillet (6. og siste runde): Gruppe A: FC København – Galatasaray fra Parken. (TV2 Sport1), Manchester United – Bayern München fra Old Trafford. Blir det en ny ydmykende kveld for Bruno Fernandez (bildet) og hans lagkamerater på Old Trafford? Gjestene fra Tyskland har vunnet sin pilje for lengst, mens United må vinne samtidig som kampen i København ender uavgjort for å gå virdere. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Sunderland – Leeds United fra Stadium of Light. (Vsport1)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Rangers – Toronto Maple Leafs fra Madison Square Garden. (Vsport1), Ottawa Senators – Carolina Hurricanes fra Canadian Tire Centre. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks fra Rogers Place. (Vsport1), Vegas Golden Knights – Calgary Flames fra T-Mobile Centre. (Vsport2)

