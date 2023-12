Tallknuserne levner Manchester United ørliten sjanse for Champions League-avansement

United ligger siste i gruppe A, med bare fire poeng, før den siste og avgjørende runden i puljespillet tirsdag kveld.

«De røde djevlene» er avhengig av seier, men skal opp mot Bayern München. De tyske mesterne er riktignok allerede gruppevinnere.

Optas supercomputer gir United bare 9,4 prosent sjanse for å ta seg videre, mens danske FC København er favoritt til å bli gruppetoer (50,3 prosent). Opta gir tyrkiske Galatasaray 40,4 prosent sjanse for avansement.

Uniteds eneste håp er at de vinner hjemme over Bayern og at det ender uavgjort mellom FCK og Galatasaray i Parken.

Det er også stor spenning i gruppe F om hvem som tar seg videre. Borussia Dortmund er allerede klar for utslagsrundene, mens Paris Saint-Germain (67,2 prosent), Newcastle (26,1) og Milan (6,6) kan alle ta seg videre.