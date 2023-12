VM-drama for Norge: Skader og tap mot Frankrike

Stine Skogrand fikk sjansen i sluttsekundene, men hun traff keeperen. Uavgjort hadde gitt Norge puljeseier og Tsjekkia i kvartfinalen.

Nederlenderne vant VM i 2019, men har ikke klart medalje i de fire mesterskapene siden da. Nå er flere profiler tilbake på et mer solid landslag.

Kvartfinalen spilles i Trondheim tirsdag.

Norge sjokkbehandlet Frankrike fra start. Keeper Silje Solberg-Østhassel hadde to perleredninger, og ytterligere tre skudd gikk utenfor eller i tverrliggeren.

Norge scoret på sine tre første skudd og gikk opp i 3-0.

– Det var magisk. Det er ikke utenkelig at det blir stående som kampens mål, sa Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen etter en Nora Mørk-suser til 5-3.

Smeller

Men det jevnet seg ut. På veien måtte både Henny Ella Reistad og Solberg-Østhassel (ikke på banen mer i omgangen) få behandling på sidelinjen. De ble truffet i ansiktet av en albue og en ball.

Frankrike tok ledelsen for første gang på 7-8 etter at deres forsvarsspill ødela rytmen i Norges angrep. Det førte til mange tekniske feil av de norske spillerne og billige ballbesittelser til Frankrike.

43-årige Katrine Lunde kom inn i målet etter Solberg-Østhassels skade og fikk sterke 54 i redningsprosent inn mot pause. Det gjorde at Norge hadde 12-12 ved halvtid.

Låste

Duellen fortsatte også i 2.-omgangen, men regjerende OL-vinner Frankrike var best etter å ha sikret seg 14-17-føring (38 minutter), mye takket være et bunnsolid forsvarsspill.

I VM for to år siden møttes lagene i finalen. Da ledet Frankrike soleklart kort før pause, men Norge reduserte et par ganger. I andreomgangen var det nesten bare norsk på banen. Norge vant 29-22.

Det vil være en overraskelse om Norge taper kvartfinalen mot Nederland. Likevel blir motstanden langt mer vrien enn Tsjekkia, som var det andre alternativet.

Veien videre

I en mulig semifinale kan det norske laget blant andre støte på Danmark, Sverige eller Tyskland.

Alle disse lagene spiller kamper i hovedrunden mandag. Først ved 22-tiden den kvelden vil kvart- og semifinaleoppsettet foreligge.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson valgte samme kamptropp som mot Slovenia. Det gjorde at mesterskapsdebutantene Olivia Lykke Nygaard (keeper) og Maja Furu Sæteren satt på tribunen søndag.