Lørdagens direkte TV-sport. Cupfinale, Klæbo tilbake i langrenn, norsk ledelse i skiskyting

09.30: Alpint, verdenscup menn i Val d’Isère, Frankrike, storsalåm 1. omgang. Etter en rekke utsatte renn får endelig gutta konkurrert igjen. (TV3)

10.30: Alpint, verdenscup kvinner i St. Moritz, Sveits, utfor. (TV3)

10.30: Langrenn, verdenscup i Östersund, Sverige, sprint klassisk kvinner og menn, prologer. Johannes Høsflot Klæbo er på plass igjen etter sykdom. Han skal etter planen gå både lørdagens sprint og søndagens 10km fristil. (Vsport 1)

11.00: Golf, DP World Tour, Alfred Dunhill Championship. (Vsport Golf)

11.10: Sandvolleyball, BPT Finals Doha, semifinaler. (Vsport+)

12.10: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike, jaktstart, 12,5 km menn. Basert på fredagens sprint der Tarjei Bø gikk til topps foran Sturla Holm Lægreid. (TV2 Direkte)

13.00: Alpint, verdenscup menn i Val d’Isère, Frankrike, storsalåm 2. omgang. (Vsport1)

13.00: Fotball, Women’s Super League, Manchester City - Aston Villa. (Vsport3)

13.00: Langrenn, verdenscup i Östersund, Sverige, sprint klassisk kvinner og menn, utslagsrunder. (TV3)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (20. runde), Sunderland - West Bromwich fra Stadium of Light. (Vsport2)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, Crystal Palace - Liverpool fra Selhurst Park. (Vsport Premier League)

14.00: Snooker, BetVictor Shoot Out. (Eurosport N)

14.00: Fotball, spansk La Liga: Alaves - Las Palmas fra Mendizorrotza. (TV2 Sport Premium)

14.40: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike, jaktstart, 10 km kvinner. Og her er det Ingrid Landmark Tandrevold som er først ut etter fredagens seier på sprinten. (TV2 Direkte)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Eintracht Frankfurt - Bayern München fra Deutsche Bank Park. (Vsport1)

16.00: Fotball, cupfinalen for herrer, Bodø/Glimt – Molde fra Ullevaal stadion. Glimt er allerede seriemester og kan for første gang i klubbens historie ta The Double. I såfall den åttende klubben som klarer det. (NRK 1)

16.00: Ishockey, eliteserien menn (23. runde), Vålerenga - Sparta fra Jordal amfi. VIF slo Ringerike 5-1 torsdag og kjemper med Storhamar om tabelledelsen. (TV2 Sport 1)

16.00: Sandvolleyball, BPT Finals Doha, finaler og bronsefinaler. (Vsport pluss)

16.00: Hopp, verdenscup menn (5 av 32) i Klingenthal, Tyskland. (TV3)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (20. runde), Queens Park Rangers - Hull fra Loftus Road. (Vsport2)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (16. runde): Brighton – Burnley fra Falmer Stadium (Vsport Premier League 1), Manchester U. – Bournemouth fra Old Trafford (Vsport Premier League), Sheffield U. – Brentford fra Bramall Lane (Vsport Premier League 2), Wolverhampton – Nottingham Forest fra Molineux Stadium (Vsport Premier League 3).

16.15: Fotball, La Liga: Real Betis - Real Madrid fra Benito Villamarin. (TV2 Sport Premium)

17.55: Sjakk, Champions Chess Tour, semifinaler (playoff), dag 1. (TV2 Sport 2)

18.30: Fotball, spansk La Liga: Villarreal - Real Sociedad fra La Ceramica. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga, Borussia Dortmund - Leipzig fra Westfallenstadion. (Vsport1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, Aston Villa - Arsenal fra Villa Park. Toppkamp på Villa Park! Arsenal og kaptein Martin Ødegaard har nå en to poengs ledelse på tabelltoppen til Liverpool, men Aston Villa er å en overraskende 3. plass bare fire poeng bak. (Vsport Premier League)

18.45: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (15. runde), Ajax - Sparta Rotterdam fra Johan Cruijff ArenA. (Vsport2)

19.00: Ishockey, NHL, Boston Bruins - Arizona Coyotes fra TD Garden. (Vsport3)

20.00: Snooker, BetVictor Shoot Out. (Eurosport 1)

20.00: Golf, Grant Thornton Invitational. (Eurosport N)

21.00: Fotball, spansk La Liga: Mallorca - Sevilla fra Iberostar Estadi. (TV2 Sport 1)

22.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Calgary Flames - New Jersey Devils fra Scotiabank Saddledome. (Vsport1)

22.00: Ishockey, NHL, Dallas Stars - Vegas Golden Knights fra American Airlines Center. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL, Washington Capitals - New York Rangers fra Capital One Arena. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL, Buffalo Sabres - Montreal Canadiens fra KeyBank Center. (Vsport2)

02.00: Snowboard, verdenscup i Edmonton, Canada, big air, finale. (Vsport+)

04.00: Ishockey, NHL, Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning fra Climate Pledge Arena. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL, Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes fra Rogers Arena. (Vsport 2)